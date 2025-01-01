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История Кино. Трибьют
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История Кино. Трибьют

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Трибьют-проект «История КИНО»: Погружение в 80-е

Трибьют-проект «История КИНО» приглашает зрителей в захватывающее путешествие в далекие 80-е годы. На сцене оживают видеозаписи выступлений Виктора Цоя и группы «КИНО», создавая потрясающую атмосферу, словно вы находитесь на одном из их легендарных концертов.

Ретроспектива концертов

Эта уникальная программа — это не просто концерт, а настоящая ретроспектива, где каждая деталь передана с феноменальным сходством: от голоса и тембра до внешности и энергетики исполнителей. Музыканты проекта вызывают ощущение присутствия на живом выступлении, что делает вечер поистине незабываемым.

Память о Викторе Цое

Трибьют «История КИНО» трепетно хранит память о Викторе Цое и культовой группе «КИНО». «Группа КИНО — это часть нашей души», — делятся музыканты проекта. — «Мы стараемся передать зрителям всю свою любовь к творчеству Виктора Робертовича Цоя, пропуская ее через самое сердце». Это позволяет зрителям не только насладиться музыкой, но и почувствовать ту атмосферу, которая царила на концертах великого музыканта.

Не пропустите!

Не упустите возможность стать частью этого исторического события и погрузиться в мир музыки, которая оставила глубокий след в сердцах многих поколений. Приходите на «Историю КИНО» и окунитесь в незабываемую атмосферу творчества Виктора Цоя!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 15 августа
Jagger Санкт-Петербург, пл. Конституции, 2
20:00 от 800 ₽

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