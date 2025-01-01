Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
История Кино. Концерт памяти Виктора Цоя
Билеты от 1000₽
Киноафиша История Кино. Концерт памяти Виктора Цоя

История Кино. Концерт памяти Виктора Цоя

0+
Возраст 0+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Концерт памяти Виктора Цоя: «История КИНО»

В клубе 16 тонн уникальное музыкальное событие — концерт памяти Виктора Цоя, легендарного музыканта и кумира нескольких поколений. Цой — автор бессмертных хитов, таких как «Группа крови», «Перемен» и «Кукушка», и этот трибьют воссоздаст его магию на сцене.

Трибьют «История КИНО»

Группа «История КИНО» творчески выражает свою любовь и почтение к культовой группе КИНО, используя элементы театра и музыки. На этом концерте зрителей ждет:

  • Точные вокальные исполнения.
  • Аранжировки, выполненные один-в-один с оригиналом.
  • Динамичные сценические движения и костюмы, как у самой группы.
  • Винтажные музыкальные инструменты, создающие аутентичное звучание.

Погружение в эпоху

Концерт обещает стать незабываемым музыкальным путешествием в эпоху 80-х. Зрители смогут насладиться искренней энергетикой и живым исполнением любимых хитов за всю историю группы КИНО — от ранних произведений 1982 года до стадионных хитов 1990 года. Каждое выступление будет напоминать, как будто видеозаписи ожили прямо перед глазами!

Не упустите возможность стать частью этого уникального события и окунуться в атмосферу, которая пережила десятилетия. Ждем вас на концерте «История КИНО»!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
14 августа
16 тонн Арбат Москва, Арбат, 28, стр. 1
20:00 от 1000 ₽

В ближайшие дни

Clapton Night: Гия Дзагнидзе
18+
Блюз
Clapton Night: Гия Дзагнидзе
30 ноября в 17:00 Ритм-блюз
от 1000 ₽
Music Loto
18+
Юмор Вечеринка
Music Loto
3 августа в 18:00 Glavstandup Hall
от 990 ₽
18+
Вечеринка Эстрада
Кому за
6 августа в 19:00 Глебовский ДК
от 1500 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше