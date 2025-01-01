Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
История Кая и Герды
Киноафиша История Кая и Герды

Спектакль История Кая и Герды

Постановка
Самарский театр оперы и балета 6+
Режиссер Иван Фадеев
Продолжительность 2 часа 15 минут
Возраст 6+

О спектакле

Детский оперный спектакль «История Кая и Герды» в Самарском театре оперы и балета

Ханс Кристиан Андерсен, безусловно, является одним из самых известных сказочников Европы. Однако его творения далеко не всегда предназначены только для детского восприятия. Настоящая глубина и филигранное изящество его сказок открываются лишь с возрастом. Эта прелесть часто сочетается с холодным дыханием скандинавского ветра, который пронизывает его произведения.

Андерсен не скрывает, что в мире, полном добра, всегда соседствует зло. В его рассказах жизнь не представляет собой бесконечную череду радости, но при этом любовь, надежда и вера делают существование значимым — как для людей, так и для розовых кустов.

Музыка и сказка

Сказки Андерсена заслуживают живого звучания оркестра. Музыка, как и его произведения, воздействует на сердце слушателя напрямую. Именно такой подход избрали композитор Сергей Баневич и поэтесса Татьяна Калинина, создав оперу «История Кая и Герды» на основе знаменитой сказки «Снежная королева».

Тема любви

В этой опере любовь противостоит ледяному холоду бездушной вечности. Здесь демонстрируется истинная самоотверженная любовь, которая отличается от простого желания обладать кем-то. История Кая и Герды станет настоящим испытанием для героев и зрителей, отражая вечные ценности и человеческие чувства.

Не упустите возможность увидеть эту захватывающую опера, в которой музыка и словесность сплетаются в единое целое, создавая незабываемое театральное событие.

Купить билет на спектакль История Кая и Герды

Помощь с билетами
В других городах
Январь
8 января четверг
18:30
Самарский театр оперы и балета Самара, пл. Куйбышева, 1
от 300 ₽
9 января пятница
11:00
Самарский театр оперы и балета Самара, пл. Куйбышева, 1
от 300 ₽

В ближайшие дни

Полет над гнездом кукушки
16+
Драма
Полет над гнездом кукушки
17 декабря в 18:30 Самарский театр драмы им. Горького
от 400 ₽
Щелкунчик
6+
Балет
Щелкунчик
27 декабря в 18:30 Самарский театр оперы и балета
от 3600 ₽
Золотой ключик
0+
Детский Музыка
Золотой ключик
23 декабря в 11:00 Самарский театр оперы и балета
от 500 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше