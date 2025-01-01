Меню
История глаза. Часть 3
Билеты от 250₽
16+
16+
О выставке

Третья лекция из цикла «Евгений Майзель: Как смотреть кино»

Приглашаем вас на третью лекцию из цикла, посвященного пониманию кинематографа и нашим ощущениям во время просмотра фильмов. В этот раз лектор, киновед и писатель Евгений Майзель, исследует, как именно мы чувственно переживаем опыт кинопросмотра.

Погружение в мир кино

На лекции мы обсудим, что происходит с нами в кинозале на физиологическом и психологическом уровне. Почему иногда кажется, что мы находимся в состоянии гипноза, когда следим за развитием событий на экране? Как наше восприятие фильмов соотносится с реальной жизнью?

Теории кино и когнитивистские подходы

Особое внимание будет уделено различиям между теорией киноаппарата и когнитивистскими подходами в киноведении. Эти аспекты вызывают интересные дискуссии среди знатоков кино и зрителей.

Присоединяйтесь к нам, чтобы научиться лучше чувствовать и понимать магию кино!

Декабрь
27 декабря суббота
18:30
Еврейский музей и центр толерантности Москва, Образцова, 11, стр. 1а, Бахметьевский гараж
от 250 ₽

Все выставки Москвы
