Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
История этого мира: Кино
Киноафиша История этого мира: Кино

История этого мира: Кино

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Концерт группы «КИНО»: «История этого мира»

8 марта 2026 года в зале МТС Live Холл состоится масштабный концерт группы «КИНО» с программой «История этого мира». В этом проекте участвуют известные музыканты: Юрий Каспарян, Александр Титов и Игорь Тихомиров. За три года после воссоединения группа объехала страну от Сахалина до Калининграда, и более 100 тысяч зрителей уже успели оценить их выступления с отличным звуком, светом и видеорядом мирового уровня.

Ностальгия и современные технологии

На концерте зрители услышат голос Виктора Цоя, который был воссоздан с помощью множества аудиоспециалистов. Вокал собирали «по кусочкам», чтобы добиться наилучшего звучания. В программу вошли также песни, которые ещё не исполнялись на концертах, наряду с главными хитами: «Группа крови», «Пачка сигарет», «Звезда по имени Солнце» и другими.

«Каждый из нас составил список тех песен, которые ему нравятся из всего репертуара «КИНО», и затем сравнивали их, чтобы создать окончательный сет», — делится впечатлениями бас-гитарист Александр Титов. В итоге концерт состоит из трёх музыкальных частей: позднее творчество группы с Игорем Тихомировым на басу, более ранние песни с Александром Титовым и совместное выступление обоих музыкантов в третьей части.

Визуальные эффекты и атмосфера 80-х

Концерт также будет наполнен ностальгией: зрители увидят архивные съемки, молодых музыкантов и стилистику 80-х. Современные технологии, такие как видео-арт и 3D-графика, дополнят атмосферу, а все это обрамит мощнейшее световое шоу.

История и смысл программы

«Песни «КИНО» стали саундтреком жизни миллионов людей, и для нас самих в первую очередь. Мы хотели показать, что эта музыка значит для нас и с какими событиями связана», — объясняет продюсер группы Александр Цой. Название программы «История этого мира» является цитатой из малоизвестной песни «Вопрос».

Не упустите возможность стать частью этого уникального музыкального события!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Воронеж, 8 марта
МТС Live Холл Воронеж Воронеж, пос. Солнечный, Парковая, 3, сити-парк «Град», 2 этаж
18:00 от 4500 ₽

В ближайшие дни

Психея — XXX лет Киберэмокора!
16+
Рок
Психея — XXX лет Киберэмокора!
2 октября в 19:00 Сто ручьев
от 2000 ₽
Hofmannita
16+
Хип-хоп
Hofmannita
1 августа в 19:00 Diesel
от 1000 ₽
Neverlove. Анплагд
16+
Рок
Neverlove. Анплагд
10 августа в 19:00 Клуб 12
от 1500 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше