История этого мира: Кино

Концерт группы «КИНО»: «История этого мира»

8 марта 2026 года в зале МТС Live Холл состоится масштабный концерт группы «КИНО» с программой «История этого мира». В этом проекте участвуют известные музыканты: Юрий Каспарян, Александр Титов и Игорь Тихомиров. За три года после воссоединения группа объехала страну от Сахалина до Калининграда, и более 100 тысяч зрителей уже успели оценить их выступления с отличным звуком, светом и видеорядом мирового уровня.

Ностальгия и современные технологии

На концерте зрители услышат голос Виктора Цоя, который был воссоздан с помощью множества аудиоспециалистов. Вокал собирали «по кусочкам», чтобы добиться наилучшего звучания. В программу вошли также песни, которые ещё не исполнялись на концертах, наряду с главными хитами: «Группа крови», «Пачка сигарет», «Звезда по имени Солнце» и другими.

«Каждый из нас составил список тех песен, которые ему нравятся из всего репертуара «КИНО», и затем сравнивали их, чтобы создать окончательный сет», — делится впечатлениями бас-гитарист Александр Титов. В итоге концерт состоит из трёх музыкальных частей: позднее творчество группы с Игорем Тихомировым на басу, более ранние песни с Александром Титовым и совместное выступление обоих музыкантов в третьей части.

Визуальные эффекты и атмосфера 80-х

Концерт также будет наполнен ностальгией: зрители увидят архивные съемки, молодых музыкантов и стилистику 80-х. Современные технологии, такие как видео-арт и 3D-графика, дополнят атмосферу, а все это обрамит мощнейшее световое шоу.

История и смысл программы

«Песни «КИНО» стали саундтреком жизни миллионов людей, и для нас самих в первую очередь. Мы хотели показать, что эта музыка значит для нас и с какими событиями связана», — объясняет продюсер группы Александр Цой. Название программы «История этого мира» является цитатой из малоизвестной песни «Вопрос».

Не упустите возможность стать частью этого уникального музыкального события!