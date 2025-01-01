Мастер-класс в Театральной долине: совместное творчество для всей семьи

Приглашаем вас и ваших детей на увлекательный мастер-класс в теневом театре, где каждый сможет стать не только зрителем, но и непосредственным участником театрального процесса.

Что включает в себя мастер-класс

Знакомство с теневым театром: увлекательный рассказ о его особенностях и истории.

Спектакль-зарисовка: 15 минут волшебной истории о жизни Елочки в разные времена года.

Театральная «кухня»: уникальная возможность заглянуть за теневой экран и узнать секреты создания теневых спектаклей.

Создание теневой куклы: каждый участник сможет создать свою собственную теневую куклу.

Обучение работе с кукол: освоение навыков управления теневой куклой.

Совместное творчество

Мастер-класс рассчитан на детей, которые посещают его вместе с родителями или бабушками и дедушками. Это создает особую атмосферу совместного творчества, которую можно перенести в домашние условия.

Цель мастер-класса

Наша главная задача — помочь участникам развить креативные способности и укрепить связи в семье через совместное творчество.

Команда театра

Актеры: Алексей Лаврухин, Эдуард Ованесян, Анастасия Трофимова

Режиссер: Яна Левищева

Практическая информация

Длительность спектакля-мастер-класса составляет 1 час. Количество детей ограничено до 20, взрослых — без ограничений. Не упустите возможность создать вместе с вашим ребенком яркие воспоминания, полные творчества и волшебства!