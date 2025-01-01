Приглашаем вас и ваших детей на увлекательный мастер-класс в теневом театре, где каждый сможет стать не только зрителем, но и непосредственным участником театрального процесса.
Мастер-класс рассчитан на детей, которые посещают его вместе с родителями или бабушками и дедушками. Это создает особую атмосферу совместного творчества, которую можно перенести в домашние условия.
Наша главная задача — помочь участникам развить креативные способности и укрепить связи в семье через совместное творчество.
Актеры: Алексей Лаврухин, Эдуард Ованесян, Анастасия Трофимова
Режиссер: Яна Левищева
Длительность спектакля-мастер-класса составляет 1 час. Количество детей ограничено до 20, взрослых — без ограничений. Не упустите возможность создать вместе с вашим ребенком яркие воспоминания, полные творчества и волшебства!