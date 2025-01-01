Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
История елочки
Киноафиша История елочки

История елочки

0+
Возраст 0+

О выставке

Мастер-класс в Театральной долине: совместное творчество для всей семьи

Приглашаем вас и ваших детей на увлекательный мастер-класс в теневом театре, где каждый сможет стать не только зрителем, но и непосредственным участником театрального процесса.

Что включает в себя мастер-класс

  • Знакомство с теневым театром: увлекательный рассказ о его особенностях и истории.
  • Спектакль-зарисовка: 15 минут волшебной истории о жизни Елочки в разные времена года.
  • Театральная «кухня»: уникальная возможность заглянуть за теневой экран и узнать секреты создания теневых спектаклей.
  • Создание теневой куклы: каждый участник сможет создать свою собственную теневую куклу.
  • Обучение работе с кукол: освоение навыков управления теневой куклой.

Совместное творчество

Мастер-класс рассчитан на детей, которые посещают его вместе с родителями или бабушками и дедушками. Это создает особую атмосферу совместного творчества, которую можно перенести в домашние условия.

Цель мастер-класса

Наша главная задача — помочь участникам развить креативные способности и укрепить связи в семье через совместное творчество.

Команда театра

Актеры: Алексей Лаврухин, Эдуард Ованесян, Анастасия Трофимова

Режиссер: Яна Левищева

Практическая информация

Длительность спектакля-мастер-класса составляет 1 час. Количество детей ограничено до 20, взрослых — без ограничений. Не упустите возможность создать вместе с вашим ребенком яркие воспоминания, полные творчества и волшебства!

Купить билет на выставка История елочки

Помощь с билетами
В других городах
Январь
8 января четверг
12:00
Театральная долина Санкт-Петербург, 13-я линия В.О., 70
от 800 ₽

В ближайшие дни

Секреты Джузеппе Арчимбольдо
12+
Интерактивный Новые медиа Современное искусство
Секреты Джузеппе Арчимбольдо
30 декабря в 13:00 Музей Artdynamics
от 950 ₽
Выставка-байопик «Виктор Цой. Легенда»
12+
Видео Инсталляция Объект Фотография
Выставка-байопик «Виктор Цой. Легенда»
6 января в 19:30 Севкабель Порт
от 1100 ₽
Выставка-байопик «Виктор Цой. Легенда»
12+
Видео Инсталляция Объект Фотография
Выставка-байопик «Виктор Цой. Легенда»
13 декабря в 13:00 Севкабель Порт
от 1100 ₽
Все выставки Москвы
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше