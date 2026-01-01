Оповещения от Киноафиши
История электронной музыки. Терменвокс — первый синтезатор. Рассказывает Пётр Термен
История электронной музыки. Терменвокс — первый синтезатор. Рассказывает Пётр Термен

Возраст 16+

О выставке

Терменвокс в XXI веке: история и инновации. Лекция в Александринском театре

Продолжаем серию мероприятий об истории электронной музыки в разных культурных проявлениях — от андерграунда до мейнстрима. Пётр Термен, правнук мирового гения Льва Термена, приглашает вас на уникальную лекцию, посвящённую терменвоксу — электромузыкальному инструменту, созданному в 1919 году в Петербурге.

Вопросы, которые будут подняты

Термен в ходе своего выступления ответит на различные вопросы: действительно ли с терменвокса начинается история электронной музыки? Устарел ли этот инструмент за прошедшие сто лет? Какие другие изобретения появились благодаря Львy Термену? И как менялся терменвокс с течением времени, а также кто ним сегодня пользуется? Актуальны ли идеи Льва Термена в современном мире?

Перформанс с использованием бесконтактных технологий

Специально для данного события Пётр Термен представит перформанс, акцентированный на применении бесконтактных технологий управления звуком. В программе — использование терменвокса наряду с инновационным синтезатором Flux от российского бренда SOMA, управляющим звуком при помощи магнитных смычков.

О ведущем

Пётр Термен — один из ведущих исполнителей на терменвоксе в мире и композитор. Он является руководителем Школы терменвокса / Theremin Family School и членом Санкт-Петербургского общества терменвокса. Также Пётр — лауреат множества премий, включая премию Президента по поддержке талантливой молодежи и конкурс «Народный Рахманинов». Он активно выступает как академический музыкант и как исполнитель электронной и импровизационной музыки на ряде международных фестивалей. Гастроли проходили в таких странах, как Япония, Франция, Турция, Казахстан, Узбекистан и Беларусь.

Куратор мероприятия

Куратором события выступает Илья СимфоКот.

Март
14 марта суббота
19:30
Новая сцена Александринского театра Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 49а
от 400 ₽

