История электронной музыки. Минимализм. Рассказывает Леонид Кравченко
История электронной музыки. Минимализм. Рассказывает Леонид Кравченко

Возраст 16+

Новая электронная музыка: Лекция о минимализме на Новой сцене Александринки

В программе «Новая электронная музыка» продолжается серия просветительских мероприятий, посвященных истории электронной музыки. В этом цикле лекций будут рассматриваться различные культурные проявления музыки от андеграунда до мейнстрима.

Возвышение минимализма

Минимализм, родившийся в нью-йоркском даунтауне в шестидесятые годы XX века, стал связующим звеном между академическим авангардом и популярной музыкой. Это направление отлично сочетает доступность восприятия с новаторскими экспериментами. Ла Монте Янг, Терри Райли, Стив Райх, Филип Гласс и их последователи оказали значительное влияние на множество жанров, включая джаз, рок и хип-хоп. Особенно важным минимализм стал для развития электронной музыки, став основой для ее методов создания.

Исторический контекст

Минимализм всегда был открыт к влияниям различных музыкальных стилей. С момента своего зарождения он подвергался критике со стороны авангардистов, однако с течением времени его значимость и востребованность лишь возросли. Если взглянуть на минимализм с более широкой перспективы, можно заметить, что его принципы использовались многими музыкантами в разные эпохи и в разных уголках мира.

Лекция от эксперта

На предстоящей лекции мы рассмотрим важнейшие и загадочные эпизоды истории минимализма. Лектором выступит Леонид Кравченко, музыкальный обозреватель и автор телеграм-канала о странной музыке What’s That Noise?. Леонид также является сооснователем проекта Tapehood, который занимается популяризацией кассетной культуры и проводит лекции, диджей-сеты и организует мероприятия, посвященные андеграундной музыке.

Куратор мероприятия

Куратором лекции выступает Илья SymphoCat, который обеспечит своевременное и глубокое погружение в тему минимализма и его влияния на современную музыку.

Санкт-Петербург, 3 октября
Новая сцена Александринского театра Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 49а
19:30 от 400 ₽

