Новая электронная музыка: лекция в Александринском театре

На Новой сцене в рамках программы «Новая электронная музыка» продолжается серия просветительских мероприятий, посвященных истории электронной музыки. Здесь исследуют ее различные проявления — от андерграунда до мейнстрима. Первая лекция предлагает зрителям узнать, как менялся подход к созданию музыки на протяжении веков.

История музыкальных технологий

Еще в середине XIX века леди Ада Лавлейс, первая программистка в истории, предсказала, что вычислительные машины смогут самостоятельно сочинять музыку. Сегодня, в эпоху нейросетей, ее слова становятся реальностью. Но к этому результату привели долгие эксперименты, начавшиеся с разработки механических инструментов и попыток писать музыку по математическим законам.

Развитие электронной музыки

С середины ХХ века события начали развиваться стремительно. В лекции будут обсуждены различные этапы становления «музыки, сделанной машинами» — от первых самоиграющих инструментов до внедрения алгоритмов в партитуры. Также будет рассказано о генеративной музыке и зарождении субкультуры алгорэйвов.

Современные вызовы

Сегодня композиции, создаваемые нейросетями, конкурируют с работами живых музыкантов. Это поднимает вопросы о будущем музыкантов в условиях растущей конкуренции с искусственным интеллектом.

Спикер лекции

Лекцию проведет Леонид Кравченко — музыкальный обозреватель и сооснователь проекта Tapehood, который популяризирует кассетную культуру. Он также ведет телеграм-канал «What's That Noise?» и организует мероприятия, посвященные андеграундной музыке.

Приходите, чтобы узнать больше о развитии музыки и влиянии технологий на нее!