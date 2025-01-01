Джазовый концерт из цикла "История Джаза"

Слушатели смогут насладиться магией звучания джаза и пройти путь от истоков этого жанра в самом сердце Америки до его яркого развития в России. Концертный цикл объединяет живую музыку с увлекательными рассказами о джазе, его корнях и эволюции.

Программа концерта

На сцене зазвучат произведения мастеров джаза, известные джазовые стандарты, а также произойдут новые открытия. Каждый новый концерт цикла представляет новых артистов и уникальные джазовые составы. Однако все участники — это известные и признанные джазовые музыканты.

Артисты вечера

Яна Луизо — вокал

Владимир Луизо — фортепиано

Анатолий Кожаев — контрабас

Александр Ахмаев — ударные

Почему стоит посетить

Не упустите возможность не только насладиться качественной джазовой музыкой, но и узнать о ее истории и развитии. Это будет вечер, наполненный атмосферой настоящего джаза в одном из самых уютных залов Москвы.

Мы ждем вас, чтобы разделить магию джаза вместе!