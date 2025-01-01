Меню
История джаза
Киноафиша История джаза

История джаза

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Концерт джаза в Екатеринбурге

В Театре эстрады «Максим Холл» состоится увлекательное представление, посвященное искусству джаза. На сцене выступит заслуженный артист Российской Федерации Сергей Пронь, мастер игры на трубе, вместе с известными джазовыми музыкантами из Екатеринбурга.

Искусство импровизации

Концерт предложит зрителям уникальный джазовый язык, наполненный чарующей атмосферой звучания и незабываемыми музыкальными образами. Джаз, как известное искусство импровизации, подарит зрителям возможность погрузиться в мир мелодий и ритмов, которые создаются прямо на сцене.

Ожидайте ярких эмоций

Не упустите шанс насладиться живой музыкой, в которой каждый выступающий привнесет свою индивидуальность. Концерт обещает стать настоящим праздником для всех любителей джаза и качественной музыки.

Присоединяйтесь к нам и позвольте музыкальным произведениям захватить ваше воображение!

В других городах

Екатеринбург, 15 октября
Максим-холл Екатеринбург, 8 Марта, 15
19:00 от 1500 ₽

