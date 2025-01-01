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История джаза

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О концерте/спектакле

Искусство джазовой импровизации в Максим Холле

В Театре эстрады пройдет уникальный концерт под названием «Искусство импровизации», который обещает стать настоящим праздником для любителей джаза. На сцене выступит заслуженный артист РФ Сергей Пронь, виртуозно играющий на трубе, а также выдающиеся джазовые музыканты из Екатеринбурга.

Уникальный джазовый язык

Концерт обещает погрузить зрителей в чарующую атмосферу джазовой музыки. Музыканты создадут незабываемые музыкальные образы, каждый из которых будет отражать их индивидуальность и мастерство импровизации. Это великолепная возможность для тех, кто ценит живое исполнение и уникальные музыкальные моменты.

Когда и где

Не упустите шанс стать частью этого увлекательного события! Концерт пройдет в Максим Холле в Театре эстрады. Дата и время выступления будут объявлены дополнительно, следите за анонсами на официальном сайте театра.

Необходимая информация

Приобретая билеты, вы можете рассчитывать на незабываемые впечатления и возможность увидеть талантливых музыкантов в действии. Также стоит отметить, что джазовая музыка, особенно в исполнении таких мастеров, как Сергей Пронь, всегда дарит слушателям особые эмоции и вдохновение.

Подготовьтесь к вечеру, полному импровизаций и ярких музыкальных моментов!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Екатеринбург, 30 августа
Максим-холл Екатеринбург, 8 Марта, 15
19:00 от 1500 ₽

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