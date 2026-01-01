История джаза с Юрием Кинусом

Оповещения от Киноафиши
Загадки джаза от Юрия Григорьевича Кинуса

Приглашаем вас на увлекательную лекцию о джазе, которую проведет Юрий Григорьевич Кинус — музыковед, аранжировщик, педагог и главный дирижер джаз-оркестра Кима Назаретова. Этот талантливый специалист знаком с историей джаза на все 100% и готов поделиться с вами своими глубокими знаниями.

От Нового Орлеана до современности

Лекция охватит широкий спектр временных периодов и стилей — от зарождения джаза в Новом Орлеане в 20-е годы до его сегодняшних проявлений. Вы узнаете, как менялся этот жанр под влиянием различных культур и событий, а также какие выдающиеся музыканты стали его знаковыми фигурами.

Необычные факты и увлекательные истории

В процессе лекции вы сможете услышать редкие факты и увлекательные истории из жизни великих джазовых исполнителей, которые вдохновляли поколения слушателей. Не упустите возможность углубить свои знания о музыке, которая изменяла мир!

Приходите и погрузитесь в мир джаза с Юрием Григорьевичем Кинусом — это будет незабываемо!

