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История цветочного острова
Киноафиша История цветочного острова

Спектакль История цветочного острова

Постановка
Театр комедии им. Акимова 0+
Продолжительность 1 час 10 минут, без антракта
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Детский музыкальный спектакль в Театре комедии им. Акимова

«История цветочного острова» – это волшебное приключение по мотивам произведения русского писателя-фантаста Александра Шарова. Спектакль переносит зрителей в мир, который вряд ли можно увидеть на современной сцене, поскольку эта сказка не имела театральных адаптаций ранее.

Сюжет:

Действие разворачивается на прекрасном цветочном острове, который благодаря Гному Крэггу превращается из яркого ковра, вышитого белым и красным шелком, в серую тряпку. Грубый и упрямый Крэгг поссорился с добродушными обитателями острова – Папой-Мяу, Мамой-Мяу и веселым Мяу-крошкой. После его несправедливых слов, семья Мяу покидает остров, и цветы завяли, шмели улетели, а на острове царят злобные мыши.

Только Цветочная Фея может спасти остров от гибельного одиночества, заставив Крэгга извиниться и вернуть его добрых друзей. Сказка несет важный гуманистический посыл, учит детей добру, смелости, ответственности и умению ценить дружбу.

Сценическое воплощение:

Спектакль отличается не только яркой и красочной сценографией, но и оригинальной музыкальной составляющей. К постановке написаны оригинальные песни и музыкальные номера, которые дополнят атмосферу волшебного острова.

Известный московский художник Андрей Климов, номинант премии «Золотой Софит», разработал невероятно красивое и таинственное пространство цветочного острова, а также костюмы для его забавных обитателей. Климов также работал над костюмами для спектаклей Театра комедии, таких как «Золушка» Е. Шварца, «Правда-хорошо, а счастье лучше» А. Островского и «Уловки Дороти Дот» С. Моэма.

 

Этот спектакль подарит маленьким зрителям и их родителям яркое театральное зрелище, погружая их в волшебный мир цветочного острова и его удивительных жителей.

Режиссер
Сергей Романюк
В ролях
Денис Лукичев
Алиса Кондратьева
Татьяна Воротникова
Антон Падерин
Анна Саклакова

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 6 августа
Театр комедии им. Акимова Санкт-Петербург, Невский просп., 56
12:00 от 300 ₽
Санкт-Петербург, 22 августа
Театр комедии им. Акимова Санкт-Петербург, Невский просп., 56
12:00 от 300 ₽
Санкт-Петербург, 4 октября
Театр комедии им. Акимова Санкт-Петербург, Невский просп., 56
12:00 от 300 ₽
Санкт-Петербург, 29 ноября
Театр комедии им. Акимова Санкт-Петербург, Невский просп., 56
12:00 от 300 ₽

Фотографии

История цветочного острова История цветочного острова История цветочного острова История цветочного острова История цветочного острова История цветочного острова История цветочного острова История цветочного острова История цветочного острова История цветочного острова История цветочного острова История цветочного острова

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