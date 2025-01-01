Спектакль Истории

Спектакль-альманах к столетию Театра Маяковского

К своему 100-летнему юбилею Театр имени Маяковского готовит спектакль-альманах «Истории», в котором ведущие артисты театра представят произведения классиков в новой интерпретации. Постановка станет уникальной возможностью увидеть народных и заслуженных артистов России в неожиданном амплуа.

Идея спектакля и драматургический материал

Художественный руководитель театра Егор Перегудов совместно с актерами создал принципиально разножанровую постановку, объединив в ней различные произведения. Выбор материала базируется как на классике, уже исполнявшейся на сцене, так и на мечтах артистов сыграть те или иные роли.

Егор Перегудов объясняет:

«Мы хотели создать не только театральное зрелище, но и связующее звено между прошлым, настоящим и будущим театра».

Ключевые моменты постановки

Игорь Костолевский и «Солнечный удар» Бунина: трогательная и философская история, идеально подчеркивающая индивидуальность актера.

и «Солнечный удар» Бунина: трогательная и философская история, идеально подчеркивающая индивидуальность актера. Анатолий Лобоцкий и Анна Ардова с «Драмой» Чехова: остросатирическая комедия о писателе, поглощенном потоком невыносимой драматургии.

с «Драмой» Чехова: остросатирическая комедия о писателе, поглощенном потоком невыносимой драматургии. Светлана Немоляева в фрагменте «Смеха лангусты»: спектакль, который она играла вместе с Александром Лазаревым, добавляет трепетную нотку воспоминаний о славной истории театра.

Связь времен и значимость юбилея

Постановка подчеркивает преемственность театральных традиций, обращаясь к золотому фонду русской литературы и культовым спектаклям. Она не просто подводит итоги столетней истории, но и продолжает ее, сохраняя уникальность театра «Маяковки».

Особенности и атмосфера

Каждая сцена в спектакле уникальна по стилю и настроению. Благодаря такому разнообразию, зритель может ощутить всю глубину и многогранность творчества, оценив талант артистов, сумевших связать эпохи через искусство.