Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Истории
Билеты от 1200₽
Киноафиша Истории

Спектакль Истории

Постановка
Театр им. Маяковского 16+
Продолжительность 3 часа с антрактом
Возраст 16+
Билеты от 1200₽

О концерте/спектакле

Спектакль-альманах к столетию Театра Маяковского

 

К своему 100-летнему юбилею Театр имени Маяковского готовит спектакль-альманах «Истории», в котором ведущие артисты театра представят произведения классиков в новой интерпретации. Постановка станет уникальной возможностью увидеть народных и заслуженных артистов России в неожиданном амплуа.

Идея спектакля и драматургический материал

Художественный руководитель театра Егор Перегудов совместно с актерами создал принципиально разножанровую постановку, объединив в ней различные произведения. Выбор материала базируется как на классике, уже исполнявшейся на сцене, так и на мечтах артистов сыграть те или иные роли.

Егор Перегудов объясняет:

«Мы хотели создать не только театральное зрелище, но и связующее звено между прошлым, настоящим и будущим театра».

Ключевые моменты постановки

  • Игорь Костолевский и «Солнечный удар» Бунина: трогательная и философская история, идеально подчеркивающая индивидуальность актера.
  • Анатолий Лобоцкий и Анна Ардова с «Драмой» Чехова: остросатирическая комедия о писателе, поглощенном потоком невыносимой драматургии.
  • Светлана Немоляева в фрагменте «Смеха лангусты»: спектакль, который она играла вместе с Александром Лазаревым, добавляет трепетную нотку воспоминаний о славной истории театра.

Связь времен и значимость юбилея

Постановка подчеркивает преемственность театральных традиций, обращаясь к золотому фонду русской литературы и культовым спектаклям. Она не просто подводит итоги столетней истории, но и продолжает ее, сохраняя уникальность театра «Маяковки».

Особенности и атмосфера

Каждая сцена в спектакле уникальна по стилю и настроению. Благодаря такому разнообразию, зритель может ощутить всю глубину и многогранность творчества, оценив талант артистов, сумевших связать эпохи через искусство.

Режиссер
Егор Перегудов
В ролях
Светлана Немоляева
Светлана Немоляева
Игорь Костолевский
Игорь Костолевский
Любовь Руденко
Любовь Руденко
Анатолий Лобоцкий
Ольга Прокофьева

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
27 августа
Театр им. Маяковского Москва, Б.Никитская, 19
19:00 от 1700 ₽
29 октября
Театр им. Маяковского Москва, Б.Никитская, 19
19:00 от 1200 ₽
30 ноября
Театр им. Маяковского Москва, Б.Никитская, 19
18:00 от 1200 ₽

Фотографии

Истории

В ближайшие дни

Человек-амфибия
12+
Мюзикл
Человек-амфибия
3 октября в 19:00 Поколение
от 800 ₽
Цветы для Элджернона
12+
Драма
Цветы для Элджернона
2 августа в 16:00 Фламенкерия
от 2600 ₽
Смертельное влечение
16+
Мюзикл
Смертельное влечение
15 октября в 19:00 Театр на Мельникова
от 600 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше