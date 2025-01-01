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Киноафиша Истории русского танго. Дуэт Роза Якова

Истории русского танго. Дуэт Роза Якова

12+
Возраст 12+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Музыкальное путешествие в 1930-е: спектакль «Роза Якова»

Приглашаем вас на уникальное театральное событие — спектакль «Роза Якова», который перенесет вас в атмосферу 1930-х годов. Это время стало знаковым для музыки и танца, и мы предлагаем вам насладиться самыми яркими произведениями того времени.

О спектакле

В главных ролях выступят:

  • Мария Якубович в роли Якова — вокал
  • Алексей Розов в роли Розы — фортепиано

Спектакль включает в себя не только песни, но и танцы: танго, вальсы и фокстроты, которые создадут неподражаемую атмосферу ушедшей эпохи. Эти мелодии, наполненные ностальгией и романтикой, подарят вам незабываемые эмоции.

Интересные факты

1930-е годы стали «золотой эпохой» для музыкального искусства. Именно в этот период популярными стали джаз, танго и многие другие жанры. Возможно, вы услышите в спектакле мелодии, которые уже давно стали классикой!

Не пропустите!

Спектакль «Роза Якова» — это не просто концерт, а целое путешествие в прошлое. Убедитесь сами, как музыка может объединять поколения и вызывать самые светлые воспоминания. Билеты уже в продаже!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
27 июля
Дом винтажной музыки Москва, Орджоникидзе, 1
19:00 от 1000 ₽

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