Истории русского танго. Дуэт Роза Якова

Музыкальное путешествие в 1930-е: спектакль «Роза Якова»

Приглашаем вас на уникальное театральное событие — спектакль «Роза Якова», который перенесет вас в атмосферу 1930-х годов. Это время стало знаковым для музыки и танца, и мы предлагаем вам насладиться самыми яркими произведениями того времени.

О спектакле

В главных ролях выступят:

Мария Якубович в роли Якова — вокал

в роли Якова — вокал Алексей Розов в роли Розы — фортепиано

Спектакль включает в себя не только песни, но и танцы: танго, вальсы и фокстроты, которые создадут неподражаемую атмосферу ушедшей эпохи. Эти мелодии, наполненные ностальгией и романтикой, подарят вам незабываемые эмоции.

Интересные факты

1930-е годы стали «золотой эпохой» для музыкального искусства. Именно в этот период популярными стали джаз, танго и многие другие жанры. Возможно, вы услышите в спектакле мелодии, которые уже давно стали классикой!

Не пропустите!

Спектакль «Роза Якова» — это не просто концерт, а целое путешествие в прошлое. Убедитесь сами, как музыка может объединять поколения и вызывать самые светлые воспоминания. Билеты уже в продаже!