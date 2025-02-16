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Истории любви
Киноафиша Истории любви

Спектакль Истории любви

16+
Продолжительность 2 часа 30 минут, 1 антракт
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Творческий вечер по случаю юбилея

Вечер приурочен к 70-летию маэстро Юрия Башмета и открыл программу юбилейного года, посвящённую 125-летию МХТ.

«Истории любви» — это уникальное сочетание литературных произведений и музыки, где каждый рассказ, исполненный артистами в сопровождении оркестра, становится отдельной историей о любви. Антон Чехов, Максим Горький, Михаил Булгаков, Иван Бунин, Александр Куприн, Александр Вампилов — писатели, чьи произведения стали знаковыми для Художественного театра, предстают перед зрителями в новом свете.

Каждый рассказ — это история о разных гранях любви: первой, безответной, счастливой, святой. А тонкую музыкальную атмосферу вечера создаёт специально написанная композитором Кузьмой Бодровым музыка, сопровождаемая исполнением Камерного ансамбля «Солисты Москвы» под руководством маэстро Юрия Башмета.

Это не просто вечер чтений и музыки — это глубокое погружение в тайну человеческих чувств, где слова и звуки создают неразрывную связь между рассказчиком и слушателем. Как сказал Чехов в своем рассказе «О любви»: «Тайна сия велика есть», и именно эта загадка любви и остается в центре внимания каждого произведения.

Не пропустите этот удивительный вечер, где классическая литература и музыка соединяются в едином художественном порыве!

Режиссер
Георгий Ковалев
В ролях
Кристина Бабушкина
Игорь Верник
Игорь Золотовицкий
Авангард Леонтьев
Ольга Литвинова

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 21 марта
Октябрьский Санкт-Петербург, Лиговский просп., 6
19:00 от 1500 ₽

Фотографии

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16 февраля 2025 07:00
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