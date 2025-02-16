Спектакль Истории любви

Творческий вечер по случаю юбилея

Вечер приурочен к 70-летию маэстро Юрия Башмета и открыл программу юбилейного года, посвящённую 125-летию МХТ.

«Истории любви» — это уникальное сочетание литературных произведений и музыки, где каждый рассказ, исполненный артистами в сопровождении оркестра, становится отдельной историей о любви. Антон Чехов, Максим Горький, Михаил Булгаков, Иван Бунин, Александр Куприн, Александр Вампилов — писатели, чьи произведения стали знаковыми для Художественного театра, предстают перед зрителями в новом свете.

Каждый рассказ — это история о разных гранях любви: первой, безответной, счастливой, святой. А тонкую музыкальную атмосферу вечера создаёт специально написанная композитором Кузьмой Бодровым музыка, сопровождаемая исполнением Камерного ансамбля «Солисты Москвы» под руководством маэстро Юрия Башмета.

Это не просто вечер чтений и музыки — это глубокое погружение в тайну человеческих чувств, где слова и звуки создают неразрывную связь между рассказчиком и слушателем. Как сказал Чехов в своем рассказе «О любви»: «Тайна сия велика есть», и именно эта загадка любви и остается в центре внимания каждого произведения.

Не пропустите этот удивительный вечер, где классическая литература и музыка соединяются в едином художественном порыве!