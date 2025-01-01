Истории любви

Концерты за столиками в Свердловской филармонии

Приглашаем вас на уникальную программу, посвящённую лучшим композициям латиноамериканской, испанской и итальянской музыки! Этот вечер — идеальное время для романтики: чувственные хиты зажгут огонь в сердце, а праздничная атмосфера создаст незабываемую обстановку для вашего новогоднего свидания.

Участники

Главный гвоздь программы — талантливый певец из Аргентины Дон Офрио Карлос. Его вокал перенесет вас в мир страстных мелодий и волнующих ритмов. Once Ensemble создает атмосферу, позволяющую каждому зрителю насладиться запоминающимся вечерами живой музыки.

Не упустите шанс

Погрузитесь в мир музыкальных чудес и откройте для себя любимые мелодии вросполне новой интерпретации. Концерты за столиками — это не только возможность насладиться живым вокалом, но и уникальное место для романтического общения и встреч с близкими. Откройте для себя разнообразие культур через музыку!