Истории из Парижа. Elena et les garçons

Уникальное музыкальное путешествие во Францию с «Elena et les garçons»

Приглашаем вас отправиться в незабываемое путешествие во Францию вместе с самым известным франкоязычным проектом в России – «Elena et les garçons» (Элена и ребята). В программе прозвучат песни великих исполнителей, таких как Шарль Азнавур, Эдит Пиаф, Жак Брель, Джо Дассен, Далида, Патрисия Каас, Zaz и многих других.

Состав коллектива

В состав группы входят:

Елена Липаева – вокал

– вокал Михаил Луцков – бас-гитара

– бас-гитара Александр Кучин – гитара, перкуссия

– гитара, перкуссия Николай Хоменко – фортепиано

– фортепиано Валерий Дедов – ударные

Совместно с Камерным оркестром «Московская Камерата» они создают уникальную атмосферу на своих концертах.

Французская музыка как визитная карточка

Французская музыка – это визитная карточка коллектива. Это неповторимые истории о легендарном Париже, рассказанные с помощью французского шансона, джаза и жемчужин эстрады. Концерт словно музыкальная машина времени перенесет вас в столицу Франции второй половины XX века – символ мечты, романтики и безупречного вкуса.

Программа концерта

Зрители смогут насладиться:

Лиричными балладами Жака Бреля и Джо Дассена

Театральными композициями Эдит Пиаф и Далиды

Чувственными мелодиями Патрисии Каас и Шарля Азнавура

Задорными песнями Zaz и многих других исполнителей

Программа «Истории из Парижа» – это уникальный концерт, продуманный до мелочей. Вечер охватит всю историю и многообразие французской музыки – от классики шансона до эстрадных хитов современных исполнителей. Коллектив исполнит как известные композиции, так и познакомит слушателей с редкими музыкальными произведениями, дополнив концерт интересными рассказами о каждом из них.

Десятилетний юбилей и успехи

Уже 10 лет коллектив «Elena et les garçons» успешно ведет концертную деятельность: выступает на сценах лучших залов, сотрудничает с посольствами и участвует в международных музыкальных фестивалях. Живые выступления группы часто можно услышать в эфире ведущих радиостанций и телеканалов по всей стране. В 2018 году коллектив выпустил альбом французской музыки с оркестром.

Не упустите возможность стать частью этого музыкального праздника и насладиться волшебной атмосферой французского шансона!