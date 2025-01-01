Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Истории из Парижа. Elena et les garçons
Билеты от 2000₽
Киноафиша Истории из Парижа. Elena et les garçons

Истории из Парижа. Elena et les garçons

0+
Возраст 0+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Уникальное музыкальное путешествие во Францию с «Elena et les garçons»

Приглашаем вас отправиться в незабываемое путешествие во Францию вместе с самым известным франкоязычным проектом в России – «Elena et les garçons» (Элена и ребята). В программе прозвучат песни великих исполнителей, таких как Шарль Азнавур, Эдит Пиаф, Жак Брель, Джо Дассен, Далида, Патрисия Каас, Zaz и многих других.

Состав коллектива

В состав группы входят:

  • Елена Липаева – вокал
  • Михаил Луцков – бас-гитара
  • Александр Кучин – гитара, перкуссия
  • Николай Хоменко – фортепиано
  • Валерий Дедов – ударные

Совместно с Камерным оркестром «Московская Камерата» они создают уникальную атмосферу на своих концертах.

Французская музыка как визитная карточка

Французская музыка – это визитная карточка коллектива. Это неповторимые истории о легендарном Париже, рассказанные с помощью французского шансона, джаза и жемчужин эстрады. Концерт словно музыкальная машина времени перенесет вас в столицу Франции второй половины XX века – символ мечты, романтики и безупречного вкуса.

Программа концерта

Зрители смогут насладиться:

  • Лиричными балладами Жака Бреля и Джо Дассена
  • Театральными композициями Эдит Пиаф и Далиды
  • Чувственными мелодиями Патрисии Каас и Шарля Азнавура
  • Задорными песнями Zaz и многих других исполнителей

Программа «Истории из Парижа» – это уникальный концерт, продуманный до мелочей. Вечер охватит всю историю и многообразие французской музыки – от классики шансона до эстрадных хитов современных исполнителей. Коллектив исполнит как известные композиции, так и познакомит слушателей с редкими музыкальными произведениями, дополнив концерт интересными рассказами о каждом из них.

Десятилетний юбилей и успехи

Уже 10 лет коллектив «Elena et les garçons» успешно ведет концертную деятельность: выступает на сценах лучших залов, сотрудничает с посольствами и участвует в международных музыкальных фестивалях. Живые выступления группы часто можно услышать в эфире ведущих радиостанций и телеканалов по всей стране. В 2018 году коллектив выпустил альбом французской музыки с оркестром.

Не упустите возможность стать частью этого музыкального праздника и насладиться волшебной атмосферой французского шансона!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
21 августа
Причал Национальный центр «Россия» (Сити-Экспоцентр) Москва, Краснопресненская наб.
18:45 от 2000 ₽

В ближайшие дни

Джемы в Джеме
6+
Джаз
Джемы в Джеме
13 октября в 20:00 Jam Club
от 500 ₽
Антонио Вивальди. «Времена года» при свечах
12+
Классическая музыка
Антонио Вивальди. «Времена года» при свечах
21 сентября в 18:00 Англиканская церковь Святого Андрея
от 1000 ₽
Дж. Верди «Набукко»
12+
Классическая музыка
Дж. Верди «Набукко»
3 октября в 19:00 Новая опера им. Колобова
от 3700 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше