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Истории из чемодана
Киноафиша Истории из чемодана

Спектакль Истории из чемодана

12+
Продолжительность 1 час 30 минут
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Сценическое воплощение прозы Сергея Довлатова

Спектакль «Истории из чемодана» по мотивам одноимённого сборника рассказов Сергея Довлатова переносит зрителей в его мир, полный тонкого юмора, иронии и философских размышлений. Это история о том, как целая жизнь может уместиться в чемодан — небольшой, но хранящий целую эпоху.

Вечные темы в узнаваемых деталях

Сборник «Чемодан» рекомендован российским школьникам, переведён на десятки языков и входит в список лучших произведений русской литературы. Его герои — представители разных социальных слоёв, от скульпторов и солдат до фарцовщиков и председателей горисполкомов. Все они — отражение непростого, но колоритного времени Советского Союза.

Но как объяснить, почему довлатовский юмор понятен не только тем, кто жил в те годы? Потому что его наблюдения о жизни, людях и вещах универсальны. А предметы из его чемодана — не просто вещи, а целый философский мир, перекочевавший из обыденности в вечность.

Главный герой — сам Довлатов

На сцене оживает сам автор — ироничный, мудрый, с мягким юмором и беззаботной манерой вести диалог со своими героями. Он участник абсурдных, порой комичных ситуаций, который, словно хороший друг, увлечёт зрителей в свой удивительный мир.

Почему стоит увидеть

Постановка Леонида Таранова бережно сохраняет довлатовскую атмосферу: здесь переплетаются лёгкая комедия и глубокие размышления. Она напоминает нам, что в небольшом саквояже можно уместить целую жизнь — главное, чтобы она была прожита искренне.

Приходите за вдохновением, смехом и возможностью заглянуть в мир, где каждая мелочь рассказывает о чём-то большом.

Режиссер
Дженни Катышева
В ролях
Леонид Таранов

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

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