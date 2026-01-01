Спектакль Истории из чемодана | Довлатов

Истории из чемодана | Довлатов
18+

О спектакле

Моноспектакль по мотивам произведения Сергея Довлатова

«Чемодан» Сергея Довлатова стал настоящей литературной находкой. С недавних пор это произведение рекомендовано к прочтению российским школьникам и вошло в сотню лучших произведений русской литературы. Оно издается огромными тиражами и переводится на иностранные языки, несмотря на сложный юмор автора, который одновременно считается как переводимым, так и непереводимым. В то же время, его рассказы понятны даже тем, кто не знаком с особенностями жизни в Советском Союзе.

Спектакль Леонида Таранова «Истории из чемодана» интерпретирует идеи Довлатова о том, что жизнь каждого из нас может уместиться в небольшой саквояж, а, возможно, даже в спичечную коробку. Основными героями его рассказов становятся персонажи, характерные для совсем недавнего времени: от председателя Ленинградского горисполкома и скульптора до фарцовщиков и солдат.

Главный герой спектакля — сам автор с его мягким юмором и непринужденным общением с персонажами, который попадает в комедийные абсурдные ситуации. Спектакль предлагает зрителям уникальное взаимодействие с миром Довлатова, наполненным иронией и глубокими наблюдениями о жизни.

2 июня вторник
20:00
3/4 Санкт-Петербург, Чайковского, 34
от 1900 ₽

