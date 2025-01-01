Театр.doc и Независимый театральный проект «Спектакли Ксении Зориной» представляют уникальную трилогию в жанре сторителлинг «Истории Европы». Эта работа создана по мотивам самых значительных европейских мифов и будет показана в один день, 3 июня, на площадке «Doc Industrial». Это может стать последней возможностью увидеть спектакли в таком формате.
Вы можете выбрать любой из спектаклей, но мы настоятельно рекомендуем воспользоваться уникальной возможностью и посмотреть все три вместе. Для зрителей, которые приобретут билеты на два спектакля, третий будет предоставлен бесплатно!
Спектакль основан на греческих мифах и рассказывает о трагических судьбах персонажей. Это история о человеке, который убил своего отца и женился на матери, а также о женщине, которая совершила ужасное преступление против своих детей.
В спектакле участвуют: Максим Долинин, Ольга Злодеева, Люсьена Любимова, Анна Марлиони, Наталия Румянцева, Валентин Самохин, Дмитрий Чередник.
Этот спектакль вдохновлён средневековым скандинавским эпосом — «Старшей Эддой» и «Песнью о Нибелунгах». Он расскажет о любви, предательстве и героизме.
В состав артистов входят: Ксения Зорина, Елена Лямина, Григорий Перель, Наталия Румянцева, Валентин Самохин.
Эта постановка рассказывает о легендах Мерлина, короля Артура и рыцарей Круглого Стола. Спектакль основан на романе сэра Томаса Мэлори «Смерть Артура» и «Истории бриттов».
Артисты: Ольга Злодеева, Юлия Исаченко, Люсьена Любимова, Елена Лямина, Анна Марлиони.