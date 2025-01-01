Трилогия-сторителлинг «Истории Европы» на площадке «Doc Industrial»

Театр.doc и Независимый театральный проект «Спектакли Ксении Зориной» представляют уникальную трилогию в жанре сторителлинг «Истории Европы». Эта работа создана по мотивам самых значительных европейских мифов и будет показана в один день, 3 июня, на площадке «Doc Industrial». Это может стать последней возможностью увидеть спектакли в таком формате.

Вы можете выбрать любой из спектаклей, но мы настоятельно рекомендуем воспользоваться уникальной возможностью и посмотреть все три вместе. Для зрителей, которые приобретут билеты на два спектакля, третий будет предоставлен бесплатно!

19:00 - «Греки. Эдип. Медея»

Спектакль основан на греческих мифах и рассказывает о трагических судьбах персонажей. Это история о человеке, который убил своего отца и женился на матери, а также о женщине, которая совершила ужасное преступление против своих детей.

В спектакле участвуют: Максим Долинин, Ольга Злодеева, Люсьена Любимова, Анна Марлиони, Наталия Румянцева, Валентин Самохин, Дмитрий Чередник.

20:20 - «История о Зигфриде и Брунгильде»

Этот спектакль вдохновлён средневековым скандинавским эпосом — «Старшей Эддой» и «Песнью о Нибелунгах». Он расскажет о любви, предательстве и героизме.

В состав артистов входят: Ксения Зорина, Елена Лямина, Григорий Перель, Наталия Румянцева, Валентин Самохин.

21:30 - «Спасти Британию!»

Эта постановка рассказывает о легендах Мерлина, короля Артура и рыцарей Круглого Стола. Спектакль основан на романе сэра Томаса Мэлори «Смерть Артура» и «Истории бриттов».

Артисты: Ольга Злодеева, Юлия Исаченко, Люсьена Любимова, Елена Лямина, Анна Марлиони.