Истории Александра Вертинского
Билеты от 700₽
Киноафиша Истории Александра Вертинского

Спектакль Истории Александра Вертинского

12+
Продолжительность 1 час
Возраст 12+
Билеты от 700₽

О концерте/спектакле

Истории Александра Вертинского: моноспектакль Ольги Румянцевой 

Артист, поэт, певец, композитор — сочетая в одном лице автора текстов и мелодий, а также исполнителя, Александр Вертинский создал свой неповторимый песенный жанр. Его творчество до сих пор очаровывает зрителей и поклонников искусства.

Уникальный формат

Спектакль «Истории Александра Вертинского» предлагает зрителям заглянуть в мир воспоминаний самого Вертинского. В нём перекрестились судьбы, любви и разочарования, богатые яркими эмоциями моменты детства и юности, а также первые шаги на сцене.

Жизнь и творчество

Зрители смогут не только услышать завораживающие песни Александра Николаевича, но и увидеть важные вехи его жизни: эмиграцию, возвращение на родину и, конечно, невероятные истории любви и семьи.

Почему стоит посетить?

Спектакль совмещает в себе музыкальные номера и поэтические отрывки, создавая уникальную атмосферу, наполненную ностальгией и нежностью. Не упустите шанс соприкоснуться с удивительной судьбой одного из самых ярких артистов XX века.

Приходите на спектакль «Истории Александра Вертинского» и погрузитесь в увлекательный мир его музыки и воспоминаний, который, безусловно, оставит след в вашем сердце.

Режиссер
Ольга Румянцева
В ролях
Ольга Румянцева

19 сентября
Дом-музей Щепкина Москва, Щепкина, 47, стр. 2
19:00 от 700 ₽

