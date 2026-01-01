Оповещения от Киноафиши
Исторически сложилось
18+
Возраст 18+

О концерте

Уникальный юмористический формат 

Мир театра снова готов удивить! В нашем новом спектакле вас ждет не только смех, но и интересные факты из истории. Мы создали уникальный формат, который сочетает в себе элементы комедии и образовательного контента.

Что вас ждет на спектакле

Вы увидите оригинальные сценки, в которых на легком и смешном уровне будут представлены важные исторические события. Персонажи со сцены проведут вас через различные эпохи, подчеркивая комические аспекты исторических фактов.

Не пропустите уникальный опыт

Этот спектакль станет отличной возможностью не только развлечься, но и расширить свои знания. Мы уверены, что каждый зритель найдет что-то новое и интересное для себя.

Приходите на наш спектакль и станьте частью этого увлекательного мероприятия! У нас будет весело, познавательно и незабываемо!

Купить билет на концерт Исторически сложилось

Помощь с билетами
В других городах
Март
19 марта четверг
21:00
The Rock Bar Small Stage Краснодар, Красная, 76а
от 500 ₽

