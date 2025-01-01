Меню
Исторически сложилось
Киноафиша Исторически сложилось

Исторически сложилось

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Уникальный юмористически-образовательный спектакль в Краснодаре

Приглашаем вас на наш уникальный формат, который сочетает в себе юмор и образовательный контент. Этот спектакль станет замечательной возможностью не только развлечься, но и расширить свои знания по истории.

Что вас ждет?

Зрителей ожидает увлекательное путешествие в мир исторических событий, поданное с долей иронии и остроумия. Наши актеры подготовили множество шуток и занимательных фактов, которые сделают этот вечер незабываемым.

Почему стоит посетить?

Это не просто спектакль – это шанс поучиться чему-то новому в непринужденной атмосфере. Наш формат подходит как для любителей театра, так и для тех, кто просто хочет хорошо провести время с друзьями или семьей.

Приходите посмеяться и подтянуть свои знания по истории. Мы ждем вас на нашем шоу!

Купить билет на концерт Исторически сложилось

Октябрь
23 октября четверг
21:00
The Rock Bar Small Stage Краснодар, Красная, 76а
от 400 ₽

