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Исторически сложилось
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Исторически сложилось

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Приходите на уникальный концерт в The Rock Bar Small Stage!

Не упустите возможность стать частью необычного юмористически-образовательного формата, который пройдет в уютной атмосфере The Rock Bar Small Stage. Это мероприятие обещает не только поднять настроение, но и расширить ваши знания об истории!

Что вас ждет?

На сцене выступят талантливые актеры, которые в легкой и непринужденной форме познакомят зрителей с интересными историческими фактами. Каждый номер будет сочетать в себе элементы комедии и образовательного контента, что сделает вечер незабываемым.

Почему стоит прийти?

  • Уникальный формат: это не просто спектакль, а возможность узнать больше о нашей истории в развлекательной форме.
  • Талантливые актеры: выступление подготовили профессионалы, которые умеют подать информацию с юмором и креативом.
  • Уютная атмосфера: The Rock Bar Small Stage предлагает комфортное пространство для общения и отдыха.

Когда и где?

Спектакль состоится в The Rock Bar Small Stage в ближайшую пятницу. Не пропустите шанс провести вечер в компании интересных людей и насладиться искусством!

Ждем вас на нашем мероприятии, где история и юмор сливаются в одно целое!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Краснодар, 14 августа
The Rock Bar Small Stage Краснодар, Красная, 76а
21:00 от 400 ₽

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