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Исторически сложилось
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Исторически сложилось

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Уникальный юмористически-образовательный спектакль в Краснодаре

Приглашаем вас на наш уникальный формат, который сочетает в себе юмор и образование. Это отличная возможность не только посмеяться, но и подтянуть свои знания по истории!

Что вас ждет?

В рамках спектакля вы сможете насладиться остроумными шутками и увлекательными фактами из истории, которые помогут взглянуть на известные события под новым углом. Мы создали атмосферу, где смех и обучение идут рука об руку.

Почему стоит прийти?

  • Интерактивный формат: Зрители могут участвовать в обсуждениях и задавать вопросы.
  • Забавные истории: Вы узнаете малоизвестные факты из истории, которые удивят вас.
  • Отличное настроение: Профессиональные актеры подарят вам заряд позитива и хорошего настроения.

Билеты

Билеты можно приобрести на сайте театра или в кассе. Рекомендуем забронировать места заранее, так как количество мест ограничено.

Ждем вас на нашем спектакле! Не пропустите возможность узнать историю весело и интересно!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Краснодар, 24 июля
The Rock Bar Small Stage Краснодар, Красная, 76а
21:00 от 300 ₽

В ближайшие дни

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