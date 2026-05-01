Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Пропасть» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Историческая квартира семьи Бенуа
Киноафиша Историческая квартира семьи Бенуа

Историческая квартира семьи Бенуа

12+
Возраст 12+

О выставке

Уникальная экскурсия в квартиру-музей Бенуа

В центре Петербурга, на 3-й линии Васильевского острова, расположен фамильный доходный дом с квартирой-музеем знаменитого архитектора и градостроителя Леонтия Николаевича Бенуа. Эта экскурсия предлагает редкую возможность посетить дом, в котором живут потомки великого архитектора, и погрузиться в атмосферу исторического Петербурга.

Что вас ожидает

Квартира-музей открывается только по личной договорённости для тех, кто ищет настоящий и атмосферный Петербург. Здесь, в доме семьи Мурзина-Бенуа, вы сможете увидеть подлинные исторические интерьеры и насладиться домашним приемом.

Поднимаясь по мраморной лестнице старинного дома, вас встретит хозяйка, Анастасия Мурзина-Бенуа. С порога ощущается, что вы пришли не в музей, а к семье, готовой поделиться своей историей.

Что внутри

Вы пройдёте по уютным комнатам, в которых многое сохранилось в первозданном виде:

  • Рабочий кабинет с мягким светом и дубовыми рамами.
  • Гостиная с роялем, фисгармонией и редкой позолоченной арфой.
  • Столовая с коллекционным фарфором и мебелью предков.
  • Стены, полные архивов, портретов и семейных фотографий.
  • Письменные столы и вещи XIX века, которые можно рассматривать вблизи.

Одним из самых запоминающихся моментов станет выступление хозяйки, которая сыграет небольшой фрагмент на домашней арфе. Звук в старинной комнате будет чистым и прозрачным, создавая непередаваемое ощущение времени.

После рассказа у вас будет возможность неспешно осмотреть квартиры, заглянуть в соседние двери, рассматривать детали и задавать вопросы.

Организационные детали

  • Пожалуйста, зарегистрируйте билет у организатора — так мы сможем отправить вам точное место встречи. Контакты гостей у нас не отображаются, и мы не можем связаться с вами.
  • Экскурсия проходит на Васильевском острове, 3-я линия, дом 20, квартира 8 (вход справа от арки).

Купить билет на выставка Историческая квартира семьи Бенуа

Помощь с билетами
В других городах
Май
28 мая четверг
13:00
Музей-квартира Бенуа Санкт-Петербург, 3-я линия В.О., 20
от 1150 ₽
29 мая пятница
12:00
Музей-квартира Бенуа Санкт-Петербург, 3-я линия В.О., 20
от 1150 ₽
30 мая суббота
12:00
Музей-квартира Бенуа Санкт-Петербург, 3-я линия В.О., 20
от 1150 ₽
31 мая воскресенье
13:00
Музей-квартира Бенуа Санкт-Петербург, 3-я линия В.О., 20
от 1150 ₽

Фотографии

Историческая квартира семьи Бенуа Историческая квартира семьи Бенуа Историческая квартира семьи Бенуа Историческая квартира семьи Бенуа

В ближайшие дни

В гости к Бенуа: живая квартира на Васильевском
6+
Экскурсия

В гости к Бенуа: живая квартира на Васильевском

28 мая в 13:00 Музей-квартира Бенуа
от 995 ₽
Мастер-класс «Бенто-торт из мороженого с сюрпризом»
0+
Мастер-класс

Мастер-класс «Бенто-торт из мороженого с сюрпризом»

3 июня в 19:00 Фабрика мороженого Alpinetti
от 2100 ₽
Роспись игрушки Лабубу в от Артвайбс в ресторане Be Italian
6+
Мастер-класс

Роспись игрушки Лабубу в от Артвайбс в ресторане Be Italian

11 июня в 19:00 Be Italian
от 3800 ₽
Все выставки Москвы
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше