Уникальная экскурсия в квартиру-музей Бенуа

В центре Петербурга, на 3-й линии Васильевского острова, расположен фамильный доходный дом с квартирой-музеем знаменитого архитектора и градостроителя Леонтия Николаевича Бенуа. Эта экскурсия предлагает редкую возможность посетить дом, в котором живут потомки великого архитектора, и погрузиться в атмосферу исторического Петербурга.

Что вас ожидает

Квартира-музей открывается только по личной договорённости для тех, кто ищет настоящий и атмосферный Петербург. Здесь, в доме семьи Мурзина-Бенуа, вы сможете увидеть подлинные исторические интерьеры и насладиться домашним приемом.

Поднимаясь по мраморной лестнице старинного дома, вас встретит хозяйка, Анастасия Мурзина-Бенуа. С порога ощущается, что вы пришли не в музей, а к семье, готовой поделиться своей историей.

Что внутри

Вы пройдёте по уютным комнатам, в которых многое сохранилось в первозданном виде:

Рабочий кабинет с мягким светом и дубовыми рамами.

Гостиная с роялем, фисгармонией и редкой позолоченной арфой.

Столовая с коллекционным фарфором и мебелью предков.

Стены, полные архивов, портретов и семейных фотографий.

Письменные столы и вещи XIX века, которые можно рассматривать вблизи.

Одним из самых запоминающихся моментов станет выступление хозяйки, которая сыграет небольшой фрагмент на домашней арфе. Звук в старинной комнате будет чистым и прозрачным, создавая непередаваемое ощущение времени.

После рассказа у вас будет возможность неспешно осмотреть квартиры, заглянуть в соседние двери, рассматривать детали и задавать вопросы.

Организационные детали