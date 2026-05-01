Историческая экскурсия по Анненкирхе
Историческая экскурсия по Анненкирхе

6+
О выставке

Утренние экскурсии по Анненкирхе

Что делать в субботнее утро? Можно, конечно, провести его в кровати, но мы предлагаем интересную альтернативу. Приглашаем вас на утренние экскурсии по истории Анненкирхе!

С 19 октября и каждую субботу в 9:00 (сбор группы за 15 минут до начала) наши гиды расскажут о лютеранском приходе Святой Анны и судьбе этого исторического здания. Вы сможете увидеть обгоревшие интерьеры и узнать множество интересных фактов.

На экскурсии вы узнаете о знаменитых прихожанах Анненкирхе, о её судьбе в советские годы, когда церковь стала кинотеатром и рок-клубом. Также вы услышите о том, как это здание возродилось из небытия и стало одной из ярких достопримечательностей Санкт-Петербурга.

Мероприятие будет интересно как любителям истории, так и ценителям архитектурных памятников нашего города.

30 мая суббота
09:00
Анненкирхе Санкт-Петербург, Кирочная, 8, литера В
от 2000 ₽
6 июня суббота
09:00
