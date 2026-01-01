Новый альбом группы «Источник» - концерт в Москве

Группа «Источник» представит свой первый полноформатный альбом за последние пять лет под названием «EGO». Это событие станет знаковым для поклонников, ведь альбом является четвёртой студийной работой коллектива и ознаменовывает переход к новому звучанию.

«EGO» — результат длительного творческого процесса и внутренней трансформации участников группы. Концерт, приуроченный к релизу альбома, пройдет в московском клубе DEX.

Ограничения по возрасту

Важно отметить, что лица младше 16 лет должны быть в сопровождении взрослого. Дети до 7 лет смогут посетить концерт бесплатно, также в сопровождении взрослого с билетом.

Не упустите возможность стать частью этого музыкального события!