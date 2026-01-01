Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Наследник» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Источник
Билеты от 1800₽
Киноафиша Источник

Источник

16+
Возраст 16+
Билеты от 1800₽

О концерте

Новый альбом группы «Источник» - концерт в Москве

Группа «Источник» представит свой первый полноформатный альбом за последние пять лет под названием «EGO». Это событие станет знаковым для поклонников, ведь альбом является четвёртой студийной работой коллектива и ознаменовывает переход к новому звучанию.

«EGO» — результат длительного творческого процесса и внутренней трансформации участников группы. Концерт, приуроченный к релизу альбома, пройдет в московском клубе DEX.

Ограничения по возрасту

Важно отметить, что лица младше 16 лет должны быть в сопровождении взрослого. Дети до 7 лет смогут посетить концерт бесплатно, также в сопровождении взрослого с билетом.

Не упустите возможность стать частью этого музыкального события!

Купить билет на концерт Источник

Помощь с билетами
Апрель
12 апреля воскресенье
19:00
Dex Москва, Шарикоподшипниковская, 13, стр. 32
от 1800 ₽

В ближайшие дни

Женский юмор. Стендап от популярных комикесс с ТВ
18+
Юмор
Женский юмор. Стендап от популярных комикесс с ТВ
2 марта в 20:00 Ритм-блюз
от 1490 ₽
Music Loto
18+
Юмор Вечеринка
Music Loto
29 июня в 19:30 Glavstandup Hall
от 990 ₽
Сумерки. Сага. Симфомультимедия
16+
Неоклассика
Сумерки. Сага. Симфомультимедия
3 апреля в 21:00 Московский продюсерский центр
от 1800 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где проходят стендап вечера в Питере? Где проходят стендап вечера в Питере?
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше