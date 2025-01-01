Меню
Исследователи родного края. Музыкальная краеведческая программа
Киноафиша Исследователи родного края. Музыкальная краеведческая программа

Исследователи родного края. Музыкальная краеведческая программа

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Путешествие по родному краю. Вокально-хореографический концерт «Любовь к Родине»

Любовь к Родине начинается с любви к малой родине — земле, где человек родился и вырос. В новом спектакле «Любовь к Родине» зрители смогут не только полюбоваться красотой своего края, но и углубиться в его историю и культуру.

Экскурс по Самарскому краю

Ведущие спектакля совместно с ребятами отправятся в небольшое путешествие по родному краю. Они выделят его географическое положение и шоу-события, увлекая зрителей в атмосферу живописных природных достопримечательностей.

Зрители услышат увлекательные рассказ о том, как Самарский край населяли различные народы. Эти народы до сих пор поддерживают дружеские и братские отношения. Также будет затронута тема интереса к самому краю со стороны жителей дальних стран, и как сегодня к нам приезжают туристы из разных уголков мира.

Культурная программа

Спектакль дополнит яркими вокальными и хореографическими выступлениями участники театра «Задумка». Они продемонстрируют, какие красивейшие, яркие и разнообразные песни и танцы рождает самарская земля. Кроме того, будут показаны номера, отражающие культуру приезжающих гостей из нашей области.

Ценности спектакля

Мероприятие имеет краеведческий характер и создаст атмосферу бережного отношения к природе, важности сохранения исторической памяти и традиционных ценностей. Оно направлено на развитие гордости за край, в котором мы родились.

«Любовь к Родине» не только исследование родного края, но и познавательный интерактив, который проверит эрудицию и наблюдательность зрителей. Спектакль украсит яркими красками природы на экране, костюмы юных участников, а также талантливое исполнение песен и танцев, что создаст праздничное настроение и погрузит зрителей в удивительный мир родного края.

Купить билет на концерт Исследователи родного края. Музыкальная краеведческая программа

Октябрь
25 октября суббота
12:00
КРЦ «Звезда» Самара, Ново-Садовая, 106г
от 300 ₽

Фотографии

