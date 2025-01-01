Issentie, Krusensten

Музыкальный вечер с ISENTIE и KRUSENSTERN в Ростове

Пятница, 1 августа, 22:00 – 06:00. В Ростове на ул. Береговая, 10 состоится уникальное музыкальное событие, где на одной сцене встретятся два ярких представителя электронной музыки: ISENTIE и KRUSENSTERN.

ISENTIE: Путешествие в мир звука

ISENTIE – это молодой российский исполнитель, который создает неповторимый сплав футуристичного звучания, глубокого эмоционального вокала и мощной энергетики. В её творчестве гармонично сочетаются элементы дип-хауса, техно и дарк-попа.

После нескольких лет упорной работы и экспериментов с звуком, ISENTIE завоевала сердца слушателей и внимание музыкальной индустрии. Дебютные синглы и живые выступления получили восторженные отзывы, что позволило артистке уверенно занять место на электронной сцене страны.

На сцене ISENTIE преображается, погружаясь в свою музыку и увлекая публику в завораживающее путешествие, наполненное гипнотическими битами и чарующим вокалом.

KRUSENSTERN: Звезда клубной сцены

KRUSENSTERN – харизматичный музыкант и диджей, представляющий клубную сцену Москвы. Сергей, музыкальный редактор лейбла «Chuvstvo Ritma Rec», активно участвует в мероприятиях в таких клубах, как Community Moscow, Gazgolder и SuperMetall.

В рамках проекта «Чувство Ритма» он организует мероприятия на известных площадках, таких как Gipsy и Community. KRUSENSTERN выпускает музыку на различных лейблах и его треки звучат на отечественных и мировых радиостанциях.

С детства увлеченный музыкой, Сергей описывает свой творческий путь как баланс между рутиной и страстью к новому. Он не ограничивает себя рамками и клише, экспериментируя с жанрами танцевальной музыки и активно поддерживая молодых артистов как гост-продюсер.

Билеты и контактная информация

Билеты уже в продаже, и на входе стоимость будет выше! Не упустите возможность стать частью этого музыкального события!