Исповедь Ставрогина
18+
О спектакле

Искренняя исповедь Ставрогина: Театрализованная драма о бездне

Спектакль «Искренняя исповедь» предлагает зрителю уникальную встречу с одним из самых противоречивых персонажей русской литературы — Николаем Ставрогиным. Лишённый моральных ориентиров, этот обаятельный и бесчувственный герой становится символом разрушения и хаоса.

Сюжет и атмосфера

Спектакль представляет собой театрализованную исповедь, в которой реальность переплетается с элементами сюрреалистического кошмара. Через призму жуткого ночного сна перед зрителями возникают самые ужасные преступления Ставрогина, словно видения, обостряющие чувства и провоцирующие размышления.

Музыка и звуковое оформление

Особым элементом спектакля станет Dark Ambient от музыканта Iliasymphocat. Его плотная и мистическая музыка создаёт уникальную атмосферу, способствующую глубокому медитативному состоянию зрителей. Музыка здесь не просто фон, а мощное воздействующее вещество, уносящее сознание в неизведанные глубины.

Команда спектакля

  • Артисты: Артем Осадчий, Влад Алтайский, Лиза Дубровина
  • Инсценировка: Артем Осадчий, Яр Морозов
  • Режиссер: Яр Морозов
  • Музыка: Iliasymphocat
  • Художник по костюмам: Ася Малыгина
  • Видеографика: Artvrasov
  • Художник по свету: Алиса Устинова
  • Продюсер: Злата

Не упустите возможность увидеть этот спектакль, который обещает не только потрясение, но и глубокие размышления о природе зла и человеческой души.

