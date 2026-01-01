Спектакль Исповедь Настасьи Филипповны, или За порогом жизни

Моноспектакль по мотивам Достоевского в Доме Актера

В Доме Актера (г. Екатеринбург) состоится моноспектакль, основанный на произведениях Ф. М. Достоевского. Этот уникальный проект предлагает зрителям взглянуть на мир внутренней борьбы и сложных человеческих переживаний через призму классической литературы.

О спектакле

Режиссёр-постановщик Сергей Мажаров представит инсценировку под названием «Исповедь Настасьи Филипповны или за порогом жизни». Главную роль исполняет талантливая актриса Екатерина Потемкина, которая ранее уже проявила себя в различных театральных проектах.

Кому интересно?

Спектакль будет особенно интересен поклонникам классической литературы и любителям психологических драм. Не упустите возможность посетить событие, которое объединяет высокую литературу и мастерство современного театра.