Исповедь души. Чайковский и Рахманинов
Киноафиша Исповедь души. Чайковский и Рахманинов

Исповедь души. Чайковский и Рахманинов

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Исповедь души: Чайковский и Рахманинов в Доме Кочневой

Приглашаем зрителей на уникальный концерт, который пройдет в уютных стенах Дома Кочневой. В программе вечера прозвучат произведения великого Петра Ильича Чайковского и его современника Сергея Рахманинова.

О программе

Концерт включает в себя знаковые произведения, которые раскрывают тонкую психологию и душевные переживания авторов. Чайковский, известный своей мелодичностью и эмоциональной глубиной, в сочетании с мощью и романтизмом Рахманинова создаст незабываемую атмосферу.

Интересные факты

  • Чайковский и Рахманинов – два выдающихся представителя русской классической музыки, чьи работы до сих пор вдохновляют музыкантов по всему миру.
  • В репертуаре вечера появится не только знаменитая «Лебединое озеро», но и менее известные, но не менее проникновенные произведения.

Почему стоит посетить?

Концерт в Доме Кочневой – это не просто музыкальное событие. Это возможность погрузиться в мир и эмоции двух гениев музыки в атмосфере камерного зала, который придаст музыке особую теплоту и интимность.

Не упустите шанс насладиться великолепными произведениями и провести вечер в компании музыки, которая способна затронуть самые глубокие струны вашей души.

Расписание

Санкт-Петербург, 11 ноября
Дом Кочневой Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 41
19:00 от 700 ₽

