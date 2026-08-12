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Исполню ваши желания
Киноафиша Исполню ваши желания

Спектакль Исполню ваши желания

16+
Режиссер Даниил Ванецкий
Продолжительность 1 час 40 минут
Возраст 16+

О спектакле

Комедия об одиночестве и поиске счастья

В центре истории — две женщины, чьи жизни переплелись самым неожиданным образом. Их одиночества, случайная ошибка и неверное прочтение ситуации запускают цепь комичных и трогательных событий.

Сюжет

Героини оказываются в водовороте недоразумений, который заставляет их переосмыслить свои жизни и понять, что счастье может быть гораздо ближе, чем они думали. Маски, которые они носят, скрывают их настоящие чувства, и только открывшись друг другу, они могут обрести истинное взаимопонимание и счастье.

Особенности постановки

Это ироничная и трогательная комедия, которая поднимает важные темы человеческих взаимоотношений, поиска себя и взаимопонимания. Смешные моменты переплетаются с глубокими эмоциональными переживаниями, заставляя зрителей смеяться, а иногда — задуматься о собственных жизнях.

Почему стоит посмотреть?

"Исполню ваши желания" — это легкая, но в то же время глубокая история, которая не оставит равнодушным ни одного зрителя. Сюжет, полный комедийных ситуаций и тонких жизненных наблюдений, напомнит каждому о том, что иногда счастье гораздо ближе, чем кажется — нужно только заметить его.

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от 600 ₽
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