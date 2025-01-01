Спектакль Испанский вечер Viva Espana (спектакль-путешествие)

Романтический вечер перенесёт Вас на время в страстную Испанию

Приглашаем вас на незабываемый вечер, который перенесет вас в страстную Испанию! Окунитесь в атмосферу романтики, где звучит живая испанская гитара, и бокалы наполняются ароматным вином. В центре внимания — легендарный ДОН ЖУАН, который станет вашим спутником в этом увлекательном путешествии.

Элегантный театральный ужин

«Каменный гость» — это не просто спектакль, а театральное шоу, которое проходит за столиками уютного кафе. Вы будете наслаждаться настоящим театром в камерной обстановке, где каждый гость становится частью истории.

Испанская музыка и культура

На протяжении вечера вас ждет живая музыка фламенко — звуки испанской гитары перенесут вас на маленькие площади Испании, где местные жители отмечают праздники и проводят время. Узнайте, как живут испанцы, каковы их будни и традиции в различных городах.

Уникальный формат спектакля

Спектакль состоит из трех историй о современной Испании, каждая из которых длится 15-18 минут. В перерывах вы можете заказать еду и напитки по меню. А после спектакля вас ждет интерактив с испанскими мотивами и фотосессия!

Информация для гостей

Сбор гостей с 19:00 до 19:30, начало спектакля в 20:00. Дети до 7 лет — бесплатно, для детей старше 7 лет — действуют обычные тарифы.

Не упустите возможность стать частью этого удивительного вечера!