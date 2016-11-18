Меню
Испанский стыд. Презентация альбома
Билеты от 1000₽
Киноафиша Испанский стыд. Презентация альбома

Испанский стыд. Презентация альбома

16+
Возраст 16+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Испанский стыд: Презентация альбома в Москве

Приглашаем вас на незабываемый концерт в клубе 16 тонн, где группа Испанский стыд представит свой новый альбом. Это мероприятие обещает стать настоящим музыкальным событием для всех поклонников качественной музыки.

О группе

Группа Испанский стыд известна своим оригинальным стилем, объединяющим элементы рок-музыки и фолка. Они уже завоевали сердца многих слушателей благодаря своим искренним текстам и энергичным живым выступлениям. Каждый их концерт — это настоящая энергия и атмосфера, в которой зрители становятся частью музыкального путешествия.

О альбоме

Новый альбом группы включает в себя разнообразные треки, которые будут интересны как давним поклонникам, так и новым слушателям. В него вошли как неожиданные хиты, так и эмоциональные баллады. Музыканты обещают, что живое исполнение этих песен подарит зрителям уникальный опыт.

Почему стоит посетить

  • Живое исполнение новых и полюбившихся хитов
  • Неповторимая атмосфера клуба 16 тонн
  • Возможность общения с музыкантами после концерта

Не упустите шанс стать частью этого музыкального праздника. Приходите и погружайтесь в мир Испанского стыда!

Купить билет на концерт Испанский стыд. Презентация альбома

Ноябрь
18 ноября вторник
20:00
16 тонн Москва, Пресненский Вал, 6, стр. 1, 2 этаж
от 1000 ₽

