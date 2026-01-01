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Испанский стыд | Инди на воде
Киноафиша Испанский стыд | Инди на воде

Испанский стыд | Инди на воде

6+
Возраст 6+

О концерте

Инди концерт на теплоходе в Санкт-Петербурге

Команда «Испанский стыд» представит акустическую программу в рамках проекта «Инди на воде» с поддержкой Nevatrip. Это уникальная возможность насладиться живым звучанием и неповторимыми эмоциями на борту теплохода.

В программе выступления — хиты прошлых лет и новые композиции с последней пластинки. Ярославские кудесники обещают показать свое искусство без стыда и с характерной душевностью.

Жанровое разнообразие впечатляет: экспериментальный рок, арт- и дэнс-панк, кислотные синтезаторы и острые тексты. Выступление дополнит проникновенный вокал Екатерины Турбины, который может затронуть даже самые укромные уголки души.

Морская прогулка по Неве

Теплоходная прогулка стартует от Университетской набережной. Судно направится к Дворцовому мосту, продолжит свой путь по Малой Неве и дойдет до Вантового моста. На маршруте вы сможете полюбоваться Финским заливом и панорамой Лахта Центра и Газпром Арены.

Вернувшись к парадной Неве, теплоход будет проходить мимо исторических достопримечательностей, включая Петропавловскую крепость. Затем оно вернется к причалу отправления, полное ярких впечатлений.

Ограниченное количество билетов

Не упустите шанс встретить вечер в компании замечательной музыки и живописных видов. Обратите внимание, количество билетов ограничено!

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В других городах
Сентябрь
4 сентября пятница
19:30
Причал «Университетская набережная» Санкт-Петербург, Университетская наб., 13

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