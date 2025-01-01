Меню
Киноафиша Испанский час

Испанский час

Постановка
Мариинский-2 6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Испанский час: Опера Мориса Равеля в концертном исполнении

Действие оперы разворачивается в Толедо, XVIII век. Лавка старого часовщика Торквемады становится местом встречи различных персонажей.

Погонщик мулов Рамиро приходит к Торквемаде с просьбой починить сломавшиеся старинные часы – фамильную драгоценность. Однако Торквемада занят: сегодня четверг, и он должен осматривать городские часы. Это вызывает недовольство его молодой жены Концепции, ведь именно в этот день к ней приходит ее возлюбленный – бакалавр Гонзальв.

Интрига и комические ситуации

Концепция, воспользовавшись отсутствием мужа, решает скрыть Гонзальва в больших каталонских часах. Рамиро, не подозревая о хитрости, помогает ей, поднимая часы на второй этаж. Тем временем в мастерской появляется банкир дон Иниго Гомез, который тоже решает скрыться в тех же часах, когда слышит шаги Рамиро.

После комичных перипетий, Концепция, разочаровавшись в Гонзальве, решает, что ей больше нравятся силачи, такие как Рамиро, и оставляет бакалавра и банкира на произвол судьбы.

Финал

Когда Торквемада возвращается, он обнаруживает, что в часах находятся «покупатели», которые хотят узнать о механизме. В результате неожиданных обстоятельств, банкир и бакалавр вынуждены раскошелиться. Счастливый Торквемада радуется продаже, а Концепция и Рамиро обмениваются нежными взглядами, намечая дальнейшие встречи.

Интересные факты

  • «Испанский час» - одна из самых известных опер Равеля, обладающая уникальным музыкальным языком.
  • Опера сочетает в себе элементы комедии и мелодрамы, что делает её привлекательной для широкой аудитории.
  • Премьера в Мариинском театре стала важным событием в культурной жизни России.

Купить билет на концерт Испанский час

Октябрь
21 октября вторник
19:30
Мариинский-2 Санкт-Петербург, Декабристов, 34а

