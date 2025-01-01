Меню
Испанская гитара при свечах во дворце
Испанская гитара при свечах во дворце

Испанская гитара при свечах во дворце

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Вечер музыки для гитары в историческом дворце

Приглашаем вас на незабываемый вечер при свечах в историческом дворце Кваренги, где основным инструментом станет гитара — один из самых популярных и любимых инструментов мировой музыки.

Звучание гитары

Гитара обладает разнообразным звучанием: от проникновенной, интимной игры до полнозвучных аккордов. Этот инструмент, известный с эпохи барокко, достиг расцвета во второй половине ХIХ века, особенно в южной Европе, где он стал символом высочайшего качества и ярких красок. Словосочетание «испанская классическая гитара» олицетворяет дух испанского темперамента и музыкального вдохновения.

Программа вечера

На концерте вас ждут произведения таких мастеров, как:

  • Исаак Альбенис — «Астурия», шедевр испанской музыки;
  • Франсиско Таррега — «Серенада» и «Арабское каприччио»;
  • Хоакин Турина — «Соната для гитары в трех частях»;
  • Астор Пьяццолла — «Смерть ангела»;
  • Луис Ален — «Огонь сердца».

Исполнитель вечернего концерта — Михаил Кашеутов, лауреат международных гитарных конкурсов, один из ярчайших представителей нового поколения российской гитарной школы.

Уникальное место

Сегодняшнее мероприятие пройдет в пространстве «Freedom», расположенном в самом сердце Петербурга, недалеко от Казанского собора. Это самая крупная ивент-площадка в России, работающая в формате тайм-кафе. Здание изначально было построено в начале XIX века знаменитым архитектором Джакомо Кваренги и носит в себе богатую историю, создавая особую атмосферу для каждого события.

Информация для зрителей

Продолжительность концерта составит 1 час 10 минут. Рекомендуем для всех категорий зрителей старше шести лет. Прекрасная акустика зала, где ранее заседал Опекунский совет Императорского Воспитательного дома, идеально подходит для музыкальных мероприятий и разнообразных концертных программ.

Не упустите возможность насладиться темпераментом испанской гитары и погрузиться в мир классической музыки!

Расписание

Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 5 января
Пространство Freedom / Казанская, 7 Санкт-Петербург, Казанская, 7
17:00 от 1700 ₽

