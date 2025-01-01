Испанская гитара. Концерт на крыше

Приглашаем вас на уникальный концерт «Испанская гитара», который состоится 22 июня в 16:00 на крыше Zarenkov Gallery. Этот музыкальный вечер порадует истинных ценителей классической испанской гитары и подарит незабываемые эмоции.
В программе выступления звучат произведения великих композиторов испанской школы:
На сцене будет выступать Михаил Кашеутов — лауреат международных конкурсов и один из ярчайших представителей нового поколения российской гитарной школы. Его мастерство и темперамент испанской гитары создадут поистине волшебную атмосферу.
Обратите внимание, что количество мест на крыше ограничено — всего 100 билетов! В случае плохой погоды концерт будет перенесён в одно из пространств Zarenkov Gallery. Продолжительность концерта составляет 1 час 10 минут без антракта, и он предназначен для зрителей старше 6 лет.
Не упустите возможность насладиться великолепной музыкой и живым исполнением на свежем воздухе!