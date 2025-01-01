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Испанская гитара. Концерт на крыше
Киноафиша Испанская гитара. Концерт на крыше

Испанская гитара. Концерт на крыше

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Концерт испанской музыки на крыше Zarenkov Gallery

Приглашаем вас на уникальный концерт «Испанская гитара», который состоится 22 июня в 16:00 на крыше Zarenkov Gallery. Этот музыкальный вечер порадует истинных ценителей классической испанской гитары и подарит незабываемые эмоции.

Программа концерта

В программе выступления звучат произведения великих композиторов испанской школы:

  • Хосе де Аспиазу (1912–1986) — El vito
  • Франсиско Таррега (1852–1909) — Серенада «Арабское каприччио»
  • Хоакин Турина (1882–1949) — Соната для гитары в трех частях
  • Исаак Альбенис (1860–1909) — Астурия
  • Астор Пьяццолла (1921–1992) — Смерть ангела
  • Франсиско Таррега (1853–1909) — Арагонская хота
  • Луис Ален — Огонь сердца

Исполнитель

На сцене будет выступать Михаил Кашеутов — лауреат международных конкурсов и один из ярчайших представителей нового поколения российской гитарной школы. Его мастерство и темперамент испанской гитары создадут поистине волшебную атмосферу.

Практическая информация

Обратите внимание, что количество мест на крыше ограничено — всего 100 билетов! В случае плохой погоды концерт будет перенесён в одно из пространств Zarenkov Gallery. Продолжительность концерта составляет 1 час 10 минут без антракта, и он предназначен для зрителей старше 6 лет.

Не упустите возможность насладиться великолепной музыкой и живым исполнением на свежем воздухе!

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Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 15 августа
Крыша Zarenkov Gallery Санкт-Петербург, Социалистическая, 21, крыша
20:00 от 1600 ₽
Санкт-Петербург, 24 августа
Крыша Zarenkov Gallery Санкт-Петербург, Социалистическая, 21, крыша
16:00 от 1600 ₽

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