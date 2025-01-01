Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Испанская феерия
Билеты от 400₽
Киноафиша Испанская феерия

Испанская феерия

6+
Возраст 6+
Билеты от 400₽

О концерте/спектакле

Танцевальная симфония: Концерт в лицах от Хорового театра Бориса Певзнера

Страстные и яркие народные мелодии испанских и латинских музыкальных гениев – Э. Гранадоса, Ф. Х. Обрадорса, М. де Фальи и Э. Вила-Лобоса – стали источником вдохновения для нового концерта в уникальном жанре «концерт в лицах». Солисты Хорового театра Бориса Певзнера представят зрителям изысканное танго А. Пьяццоллы, знаменитую композицию «Гранада» и ностальгически обаятельные песни из любимого фильма «Возраст любви».

Хоровой театр Бориса Певзнера

Московский хоровой театр активно выступает не только в России, но и за границей. Его репертуар богат и разнообразен, коллектив часто участвует в теле- и радиопрограммах, а также в значимых музыкальных фестивалях, таких как «Декабрьские вечера», «Московская осень» и «Русская зима».

Театр известен успешными совместными проектами с выдающимися музыкантами, среди которых Владимир Спиваков и «Виртуозы Москвы», Юрий Башмет и «Солисты Москвы». Благодаря таким коллаборациям коллектив завоевал любовью зрителей и критиков, подтверждая свою уникальность и высокий профессионализм.

Фестиваль «Ты, Моцарт, бог...»

Хоровой театр является инициатором и организатором фестиваля «Ты, Моцарт, бог…» совместно с Москонцертом и оркестром «Времена года». Этот фестиваль посвящен великому композитору и собирает лучшие коллективы, чтобы поделиться с публикой шедеврами классической музыки.

Не упустите возможность насладиться яркими музыкальными произведениями в исполнении Хорового театра Бориса Певзнера – это будет незабываемое событие для всех любителей искусства!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
30 октября
Музыкальная квартира на Тверской Москва, 1-я Тверская-Ямская, 16/23, стр. 1
19:00 от 400 ₽

В ближайшие дни

Тур по барам Москвы (Китай-город)
18+
Вечеринка
Тур по барам Москвы (Китай-город)
25 октября в 20:30 Буховски'с
от 2899 ₽
0+
Вечеринка
Почта любви
7 сентября в 19:00 Театр им. Булгакова
Билеты
AkStar. Горячий сольный концерт
12+
Поп
AkStar. Горячий сольный концерт
11 декабря в 20:00 Урбан
от 1700 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше