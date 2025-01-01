Испанская феерия

Танцевальная симфония: Концерт в лицах от Хорового театра Бориса Певзнера

Страстные и яркие народные мелодии испанских и латинских музыкальных гениев – Э. Гранадоса, Ф. Х. Обрадорса, М. де Фальи и Э. Вила-Лобоса – стали источником вдохновения для нового концерта в уникальном жанре «концерт в лицах». Солисты Хорового театра Бориса Певзнера представят зрителям изысканное танго А. Пьяццоллы, знаменитую композицию «Гранада» и ностальгически обаятельные песни из любимого фильма «Возраст любви».

Хоровой театр Бориса Певзнера

Московский хоровой театр активно выступает не только в России, но и за границей. Его репертуар богат и разнообразен, коллектив часто участвует в теле- и радиопрограммах, а также в значимых музыкальных фестивалях, таких как «Декабрьские вечера», «Московская осень» и «Русская зима».

Театр известен успешными совместными проектами с выдающимися музыкантами, среди которых Владимир Спиваков и «Виртуозы Москвы», Юрий Башмет и «Солисты Москвы». Благодаря таким коллаборациям коллектив завоевал любовью зрителей и критиков, подтверждая свою уникальность и высокий профессионализм.

Фестиваль «Ты, Моцарт, бог...»

Хоровой театр является инициатором и организатором фестиваля «Ты, Моцарт, бог…» совместно с Москонцертом и оркестром «Времена года». Этот фестиваль посвящен великому композитору и собирает лучшие коллективы, чтобы поделиться с публикой шедеврами классической музыки.

Не упустите возможность насладиться яркими музыкальными произведениями в исполнении Хорового театра Бориса Певзнера – это будет незабываемое событие для всех любителей искусства!