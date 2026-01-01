Кинопоказ фильма «Исәнмесез?! / Живы ли вы?!» в Театре им. Камала

Театр имени Камала вновь радует зрителей уникальным кинопоказом. На этот раз на сцене будет представлен фильм «Исәнмесез?! / Живы ли вы?!», который стал настоящим событием в мире татарского кино.

История создания

Почти 19 лет назад в Камаловском театре режиссер Ильдар Ягафаров представил свою первую работу — фильм «Күктау». Это произведение стало отправной точкой для развития татарского кино. Главными героями стали Карим, который стал причиной страшной автокатастрофы и отсидел шесть лет в тюрьме, и 8-летний сирота Булат, отправляющийся в новую жизнь в американской семье. В главных ролях — актеры Фарит и Йусуф Бикчантаевы.

С тех пор много воды утекло, и Ягафаров, задумав следующий проект, отмечал, что очень хочет создать действительно татарский фильм. «Следующая моя картина будет действительно татарской, эта, пожалуй, еще недотянула», — отмечал он. И, наконец, спустя годы, это желание реализовано в фильме «Исәнмесез?!». Сценарий к нему написан Мансуром Гилязовым, с которым Ягафаров уже сотрудничал в картине «Байгал». Однако сначала была представлена театральная версия, адаптированная под сцену в 2019 году.

Не упустите возможность!

Фильм «Исәнмесез?! / Живы ли вы?!» — это не просто просмотр, а возможность увидеть, как взрослеет и развивается татарское кино. Вас ждут яркие эмоции, интересные повороты сюжета и глубокие размышления о жизни и смысле существования.

Не пропустите шанс стать частью этого культурного события. Спектакль пройдет в атмосферной обстановке театра, где каждое произведение становится настоящим переживанием для зрителей.