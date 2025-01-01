Ислам Итляшев: сольный концерт

Откройте для себя мир Кавказского шансона в исполнении Ислама Итляшева, чьи яркие хиты не сходят с вершин топ-чартов. Этот концерт обещает стать незабываемым событием, полным зажигательных лезгинок и душевного шансона.

Ислам Итляшев, пионер Кавказского шансона, подарит вам вечер, наполненный эмоциями и живым исполнением. Его сольное выступление — это возможность услышать любимые композиции, которые уже стали классикой, и новые песни, готовые завоевать ваше сердце.

Не упустите шанс стать частью музыкального праздника, где каждая нота и каждое слово Ислама Итляшева звучат искренне и от всего сердца. Приглашаем вас на встречу с искусством, которое оставляет след в душе и приглашает к танцу под ритмы лезгинки.