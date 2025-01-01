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Ислам Итляшев
Киноафиша Ислам Итляшев

Ислам Итляшев

Фронтмен «кавказского шансона» 6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Ислам Итляшев: сольный концерт

Откройте для себя мир Кавказского шансона в исполнении Ислама Итляшева, чьи яркие хиты не сходят с вершин топ-чартов. Этот концерт обещает стать незабываемым событием, полным зажигательных лезгинок и душевного шансона.

Ислам Итляшев, пионер Кавказского шансона, подарит вам вечер, наполненный эмоциями и живым исполнением. Его сольное выступление — это возможность услышать любимые композиции, которые уже стали классикой, и новые песни, готовые завоевать ваше сердце.

Не упустите шанс стать частью музыкального праздника, где каждая нота и каждое слово Ислама Итляшева звучат искренне и от всего сердца. Приглашаем вас на встречу с искусством, которое оставляет след в душе и приглашает к танцу под ритмы лезгинки.

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Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Красноярск, 19 октября
Максимилианс Красноярск, Партизана Железняка, 17, ТК «Ньютон»
19:00 от 2500 ₽
Новосибирск, 24 октября
Максимилианс Новосибирск, Дуси Ковальчук, 1/1, ТЦ «Малинка»
20:00 от 2500 ₽
Челябинск, 7 ноября
Максимилианс Челябинск, Труда, 183, ТРК «Гагарин-парк»
20:00 от 2500 ₽

В ближайшие дни

Аффинаж
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14 сентября в 19:00 Пространство «Эрмитаж»
от 1700 ₽
Многоточие
18+
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Многоточие
14 сентября в 20:00 Максимилианс
от 2000 ₽
Субботний стендап
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Субботний стендап
16 августа в 16:00 Пространство Yushin Brothers
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