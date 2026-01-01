Спектакль по мотивам пьесы Оскара Уальда в Театре эстрады Аркадия Райкина

Театр Эстрады приглашает вас насладиться остроумной музыкальной комедией «Искусство жениться!» по мотивам знаменитой пьесы Оскара Уайльда «Как важно быть серьёзным». Это изящная постановка режиссёра Владимира Глазкова, известного своими успешными работами в жанре лёгкой комедии.

Особенности постановки:

Действие спектакля разворачивается в атмосфере Англии прошлого века, дополненной стильной «джазовой» музыкой композитора Владимира Баскина. Постановка бережно сохраняет остроумие и афористичный язык классика английской драматургии, предлагая зрителям несерьёзную историю о том, как важно быть серьёзным — особенно в вопросах брака!

Взаимодействие с залом:

Особенностью спектакля является активное взаимодействие с залом, что делает представление ещё более увлекательным и неожиданным. Артисты обещают сохранить дистанцию, но в мире эстрадного жанра нет ничего невозможного!

Не пропустите!

«Искусство жениться!» — это лёгкая и весёлая комедия, которая понравится всем поклонникам классической литературы и музыкальных постановок. Приходите и окунитесь в атмосферу английского юмора и ярких сценических решений.