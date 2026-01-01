Театр Эстрады приглашает вас насладиться остроумной музыкальной комедией «Искусство жениться!» по мотивам знаменитой пьесы Оскара Уайльда «Как важно быть серьёзным». Это изящная постановка режиссёра Владимира Глазкова, известного своими успешными работами в жанре лёгкой комедии.
Особенности постановки:
Действие спектакля разворачивается в атмосфере Англии прошлого века, дополненной стильной «джазовой» музыкой композитора Владимира Баскина. Постановка бережно сохраняет остроумие и афористичный язык классика английской драматургии, предлагая зрителям несерьёзную историю о том, как важно быть серьёзным — особенно в вопросах брака!
Взаимодействие с залом:
Особенностью спектакля является активное взаимодействие с залом, что делает представление ещё более увлекательным и неожиданным. Артисты обещают сохранить дистанцию, но в мире эстрадного жанра нет ничего невозможного!
Не пропустите!
«Искусство жениться!» — это лёгкая и весёлая комедия, которая понравится всем поклонникам классической литературы и музыкальных постановок. Приходите и окунитесь в атмосферу английского юмора и ярких сценических решений.