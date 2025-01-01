Меню
Искусство жениться
Спектакль Искусство жениться

Постановка
Омский музыкальный театр 12+
Продолжительность 130 минут
Возраст 12+

О спектакле

Искусство жениться: комедия о любви и аристократии

Приглашаем вас на мюзикл в двух действиях, который длится 2 часа 10 минут. Этот спектакль, созданный на основе великосветской комедии Оскара Уайльда «Как важно быть серьезным», переведен в музыкальный формат либреттистом Евгением Муравьевым и композитором Владимиром Баскиным.

Интрига и юмор старой Англии

Мюзикл «Искусство жениться» является веселым и добрым спектаклем, в котором переплетаются виртуозно закрученные интриги и тонкая ирония на фоне английского аристократического общества. В центре сюжета – молодые аристократы-авантюристы, наделенные утонченными манерами, истинно английским чувством юмора и обаятельной безалаберностью, решившие пойти под венец…

Несложные, но важные уроки любви

Как и в любом произведении Уайльда, в «Искусстве жениться» ложь, даже самая искусная, не остается безнаказанной, и все случайности вскоре становятся явью. Но в конце концов, именно любовь способна расставить все точки над «i». Убедитесь в этом сами, посетив наш спектакль!

Не упустите возможность насладиться уникальным мюзиклом и увидеть, как классическая литература переходит в захватывающую музыкальную форму.

В других городах
Январь
23 января пятница
18:30
Омский музыкальный театр Омск, 10 лет Октября, 2
от 400 ₽

