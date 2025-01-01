Спектакль Искусство жениться

Не упустите шанс посетить остроумную музыкальную комедию, основанную на знаменитой пьесе Оскара Уайльда «Как важно быть серьезным». Это новая постановка известного режиссера Владимира Глазкова, который славится своими успешными спектаклями в Театре Эстрады.
Глазков, мастер «легкого жанра», создал изящную комедию, погружающую зрителей в атмосферу Англии начала XX века. Особую атмосферу спектакля подчеркивает стильная «джазовая» музыка, написанная Владимиром Баскиным. Режиссер сумел сохранить острый и афористичный язык классика английской драматургии, что делает постановку не только развлекательной, но и интеллектуально насыщенной.
В спектакле участвуют популярные петербургские артисты разных поколений, которые с легкостью передадут все нюансы несерезной истории о важности серьезности, особенно при вступлении в брак. Их игра обещает запомниться зрителям яркими моментами и неподдельным юмором.
Пьеса Оскара Уайльда, на которой основана комедия, была впервые представлена в 1895 году и с тех пор стала одной из самых исполняемых драм в мире. Она затрагивает важные темы любви, брака и социального статуса, что делает ее актуальной и в наши дни.
Не упустите возможность увидеть эту уникальную интерпретацию классики, наполненную музыкой и юмором!