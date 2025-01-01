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Искусство жениться
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Спектакль Искусство жениться

Постановка
Театр эстрады им. Аркадия Райкина 12+
Продолжительность 3 часа 10 минут, 1 антракт
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Остроумная музыкальная комедия по мотивам пьесы Оскара Уайльда «Как важно быть серьезным»

Не упустите шанс посетить остроумную музыкальную комедию, основанную на знаменитой пьесе Оскара Уайльда «Как важно быть серьезным». Это новая постановка известного режиссера Владимира Глазкова, который славится своими успешными спектаклями в Театре Эстрады.

Творческий подход

Глазков, мастер «легкого жанра», создал изящную комедию, погружающую зрителей в атмосферу Англии начала XX века. Особую атмосферу спектакля подчеркивает стильная «джазовая» музыка, написанная Владимиром Баскиным. Режиссер сумел сохранить острый и афористичный язык классика английской драматургии, что делает постановку не только развлекательной, но и интеллектуально насыщенной.

Актерский состав

В спектакле участвуют популярные петербургские артисты разных поколений, которые с легкостью передадут все нюансы несерезной истории о важности серьезности, особенно при вступлении в брак. Их игра обещает запомниться зрителям яркими моментами и неподдельным юмором.

Интересные факты

Пьеса Оскара Уайльда, на которой основана комедия, была впервые представлена в 1895 году и с тех пор стала одной из самых исполняемых драм в мире. Она затрагивает важные темы любви, брака и социального статуса, что делает ее актуальной и в наши дни.

Не упустите возможность увидеть эту уникальную интерпретацию классики, наполненную музыкой и юмором!

Режиссер
Владимир Глазков
В ролях
Кирилл Петров
Алена Кухоткина
Анастасия Лазо
Анастасия Лазо
Виктор Кривонос
Сергей Сафронов

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 5 августа
Театр эстрады им. Аркадия Райкина Санкт-Петербург, Б.Конюшенная, 27
19:00 от 500 ₽
Санкт-Петербург, 6 августа
Театр эстрады им. Аркадия Райкина Санкт-Петербург, Б.Конюшенная, 27
19:00 от 500 ₽
Санкт-Петербург, 27 сентября
Театр эстрады им. Аркадия Райкина Санкт-Петербург, Б.Конюшенная, 27
13:00 от 500 ₽ 19:00 от 500 ₽
Санкт-Петербург, 28 октября
Театр эстрады им. Аркадия Райкина Санкт-Петербург, Б.Конюшенная, 27
19:00 от 500 ₽

Фотографии

Искусство жениться Искусство жениться Искусство жениться Искусство жениться Искусство жениться Искусство жениться Искусство жениться Искусство жениться Искусство жениться Искусство жениться

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