Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Искусство сохранять искусство
Киноафиша Искусство сохранять искусство

Искусство сохранять искусство

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Искусство и история: от газового завода до Планетария 1

Приглашаем вас на уникальную лекцию, которая перенесет вас в мир искусства и архитектуры, связанного с историей одного из самых значимых объектов в Санкт-Петербурге — бывшего «Главного газового завода Общества столичного освещения».

Загадки Обводного канала, 74

Вы когда-нибудь задумывались, как зарождалось и развивалось искусство на этом небольшом участке Обводного канала? На лекции вы узнаете, кто когда и с какой целью построил один из крупнейших газовых заводов в России. Этот исторический объект не только имеет архитектурную ценность, но и стал значимой частью культурной жизни города.

Искусство и его сохранение

Но что же такое искусство в контексте этого завода? Как оно связано с его развитием и как можно его сохранить? На эти вопросы ответит аттестованный Министерством Культуры архитектор-реставратор, а также главный архитектор «Планетария 1» — Алексей Ларьков.

Почему стоит посетить лекцию?

Лекция обещает быть не только информативной, но и увлекательной. Вы сможете погрузиться в историю, которая связывает науку и искусство, а также узнать о современных подходах к сохранению культурного наследия. Это шанс увидеть, как история может вдохновлять на новые творческие решения.

Не упустите возможность стать частью этого уникального события и открыть для себя новые грани театрального искусства!

Купить билет на выставка

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 27 августа
Планетарий 1 Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, 74, литера Ц
19:00 от 450 ₽

В ближайшие дни

Мастер-класс по VR-живописи
6+
Мастер-класс
Мастер-класс по VR-живописи
3 сентября в 16:00 Культурный квартал «Брусницын»
от 3500 ₽
Музей йоги: аудиовизуальное путешествие через века
6+
Интерактивный Видео Исторические выставки Скульптура Инсталляция Объект Экскурсия Современное искусство
Музей йоги: аудиовизуальное путешествие через века
6 октября в 12:00 Музей йоги Sanskar
от 300 ₽
Мастер-класс по VR-живописи
6+
Мастер-класс
Мастер-класс по VR-живописи
5 сентября в 15:00 Культурный квартал «Брусницын»
от 3500 ₽
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше