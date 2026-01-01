Искусство слушать. Ритм
6+
О выставке

Музыкальный лекторий: Искусство ритма

Приглашаем вас на вторую лекцию из цикла «Искусство слушать», где музыковед Ярослав Тимофеев раскроет тайны ритма — древнего и одновременно самого современного средства воздействия на слушателя.

О чем лекция?

Ритм обладает удивительной властью над человеческим организмом. Он способен влиять на состояние личности, а также на физические показатели, такие как сердцебиение. На лекции вы узнаете, как анатомия человека повлияла на ритмику в музыке, почему академические композиторы подходят к ритму с осторожностью и какую роль он играет в таких жанрах, как рок и рэп. Кроме того, вы узнаете, как развить в себе чувство ритма.

Все слушатели смогут принять участие в коллективном исполнении музыкального шедевра, основанного исключительно на ритмической пульсации.

О лекторе

Ярослав Тимофеев — известный музыковед, кандидат искусствоведения и главный редактор журнала «Музыкальная академия». Он является автором и ведущим концертов Московской филармонии и членом жюри национальной театральной премии «Золотая маска». В 2014 году Ярослав также был музыкальным консультантом церемонии открытия Олимпийских игр в Сочи.

Он автор более 750 публикаций в ведущих СМИ, включая «Известия» и «Коммерсантъ», а также пианист группы OQJAV и лауреат приза имени Микаэла Таривердиева за лучшую музыку к фильму («Кинотавр», 2020).

Кроме того, Тимофеев является сценаристом и редактором программ «Абсолютный слух» и «Искусственный отбор» на телеканале «Культура».

Июнь
5 июня пятница
17:30
Концертный центр «Сириус» Сочи, пос. Сириус, Чемпионов, 5
от 400 ₽
19:00
Концертный центр «Сириус» Сочи, пос. Сириус, Чемпионов, 5

